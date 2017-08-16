815停電賠償方案 減收592萬戶一日電費

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）815全台大停電，台電今(16)晚表示，因肇因特殊且確定有人為因素，將針對592萬停電用戶減收一日電費，共計約新台幣3.6億元。



桃園大潭電廠昨(15)天下午4時51分發生6組機組全數跳機，造成全台17縣市大規模停電，使得台電昨天啟動罕見分區限電並積極搶修復電，影響戶數高達668萬戶，全台已在昨晚9時40分全數恢復供電。

台電公司今晚發布新聞稿表示，針對昨天下午中油公司供應大潭電廠所發生的天然氣突然中斷事件，進而引發機組跳機釀成全台大停電，由於發生原因特殊且確定有人為因素，從668萬戶中扣除重複兩次限電戶數後，將對438萬限電用戶提出電費扣減專案措施。



其中，這438萬緊急分區輪流停電影響用戶的單日電費減收金額，總額約新台幣2.7億元，在經濟部核備通過後，將從下期電費帳單起進行扣減，另外還有154萬戶在昨天下午當下因大潭跳機受影響，也將同步減收單日電費約9000萬元。



總計昨日大停電受影響停電戶數共為592萬戶，台電說，預計將共減收3.6億元電費。



台電表示，這次是針對停電用戶採取電費扣減專案措施，像是一般民生、小商店表燈非時間電價及住商型時間電價用戶，減收一天電費；另外，工業用戶及表燈時間電價用戶，也將扣減一天的基本電費。