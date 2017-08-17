義美高志明與吳念真導演共同呼籲「向毒品說不！」

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 「向毒品說不！」義美總經理高志明與吳念真導演及其他貴賓，今(17)日在台北一同呼籲年輕人勇敢「劇毒‧拒毒」。台灣公益廣告協會委請吳導演及其團隊策劃與製作一系列反毒宣導影片，期望藉由政府公務單位、各學校與各大企業的聯合宣導，可以降低吸毒人口，根絕毒品的買賣。

義美總經理高志明。(照片由台灣英文新聞提供)

高志明總經理說，毒品在社會危害，尤其是在社會底層非常嚴重，但這種問題很少人會發現它的嚴重性。它不像停電那樣是從總統到販夫走卒都覺得那是不可接受的事情，但是毒品，沒有人有那樣的苦惱。因為它不是一次呈現在2,300萬人民的眼前。希望大家為了下一代、為了年經的世代可以更安定、能夠更平和。

台灣公益廣告協會說，近年國內新興毒品層出不窮，毒品流通管道泛濫，販毒型態日新月異，加上年輕人求新求變好奇心等因素，造成吸毒年齡層下降之趨勢。

吳念真導演出席「劇毒‧拒毒」反毒微電影發表會。(照片由台灣英文新聞提供)

吳念真導演說，毒品在台灣已經是非常嚴重的問題，因為它廉價、它包裝又很輕盈，許多人就很容易嘗試。因此呼籲立委是不是可以立個法，只要是製造者跟販賣者被抓到「不用分級」，也就是說作K他命跟賣K他命，就跟作海洛英跟賣海洛英所犯的罪一樣的重。因為，唯有這樣沒有販賣、沒有製造，他會怕的時候，小朋友的接觸機會才會比較少一點。

以上照片為劉吉雄導演。(照片由台灣英文新聞提供)

劉吉雄導演說，毒品這個「歹物」(台語-壞東西)的本身，它是其他東西的結果。那麼，藥頭所謂的「好康」的後面可能是更大的家庭問題、社會問題或是全球的某一種地下經濟金融的現象。那麼如果我們只看到小小的壞東西，而所有的焦點卻都只放在消滅毒品本身，那麼這個未必能夠解決真正的問題。

台灣公益廣告協會進一步的說，反毒宣導影片邀請戒毒者現身說法，透過吸毒者實際的狀態，以及內心真實的言語，讓觀眾能夠深切感受且反思毒品對於一生的不良影響，進而強化全民的反毒意識以有效杜絕毒品。