里仁減塑總動員 改變從源頭做起

隨著全球減塑意識興起，國內民間團體紛紛響應減塑活動，政府也積極從政策面勸導與推動如：限售塑膠微粒產品﹅停售購物用塑膠袋等。身為消費者心目中，安心的食品通路品牌—里仁公司，從推廣有機「光復大地」理念，更進一步展開減塑行動，守護海洋環境與生態。減塑計劃啟動至今，預估一年可省下約307萬塑膠包材，成效顯著。里仁公司率先結合產業鏈，從源頭改變做起，說服廠商減用產品塑膠包材，創造循環經濟的效益。未來，更將逐步推動門市蔬果裸賣及設立淨塑示範店，落實全面的淨塑願景。

充斥生活中的塑膠製品，雖然帶來便利，卻因人類不當過度使用，造成海洋的生態浩劫，傷害許多生命，最終甚至會透過食物鏈進入人體傷害健康。里仁長期關注環境永續發展及消費者食安健康，在深刻思考塑膠造成的危害，決定以通路自身的力量帶動減用塑膠。副總經理韓敬白表示，里仁除了在企業內部推行減塑行動，也從源頭積極進行產品包材減塑。希望藉由通路的角色，帶動合作廠商以具體行動落實減塑。此外，更藉由門市文宣、網站社群、淨塑T恤徵件活動等多個面向，與消費者溝通淨塑理念，推動減塑生活。

「減少塑膠包裝」說來容易，過程中卻需克服重重挑戰。里仁除了要考量商品的生產、運輸、儲存實務可行性，更要確保消費者的食品安全。塑膠質地輕薄、密封性佳，是現代便利生活中作為保存食品的主要包材；而不用或減用塑膠包裝，可能影響食品的保存與品質，甚至大幅增加蔬果耗損率，造成食物的浪費。至於生活用品雖然沒有食安的考量，但減用塑膠包裝後，也要確保商品在運送與陳列時，能夠有效防汙防塵。

韓敬白進一步說明，產品包材減塑雖然不容易，但卻是必需且值得做的事！里仁一方面教育廠商減塑的理念，共同尋找可行的替代材料﹅循序漸進地更換包裝；另一方面，里仁更是主動吸收可能增加的成本，陪伴廠商往減塑方向邁進。里仁希望喚起生產﹅銷售與消費環節的每個人，都能從自身做起，進而帶動整個產業鏈共同減塑，創造出循環經濟的真實效益。廠商在里仁公司的帶動下，有些廠商費盡心思，不斷研發測試出最佳無塑包材；有些廠商的員工透過包裝減塑，對守護海洋生態、減少環境污染生起使命感；更有廠商因深刻理解與認同後，將減塑的目標視為公司使命，推廣全體員工實踐減塑行動。

自2016年2月啟動減塑行動迄今，里仁的包裝減塑，包含：取消有機棉產品塑膠外袋改以紙標籤裸賣、茶包外盒收縮膜改用紙封口貼、取消鐵罐裝產品塑膠蓋或收縮膜等；或者是以環保材質來取代塑膠包材，如餅乾改為紙包裝、塑膠瓶改為玻璃瓶等，蔬果包裝則逐步改用生物可分解袋或部分裸賣。18個月來已經成功改善137項產品，估計一年減少約307萬個塑膠包材。此外，里仁也上架119項環保淨塑商品，提供消費者力行減塑行動的好選擇。

展望未來，里仁將逐步推展減塑的中長計劃，下一步將設立淨塑示範門市，並朝向日後門市蔬果裸賣的目標邁進。韓敬白表示，里仁很願意提供自身及夥伴廠商在減塑行動的各種經驗，希望結合各界的力量進一步來推動。也盼望政府單位能夠以具體的政策，來支持減塑環節中所需要的配套，共同為了海洋生態及我們的未來，在日常中實踐「淨塑生活」！