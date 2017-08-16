中華電信全力支持運動產業重大體育賽事不缺席

中華電信長期致力於推動國內運動產業，今年在各個體育領域發熱發光，包括即將於本週六(8/19)開幕的世大運，中華電信整體贊助價值超過新臺幣1億元，並將透過MOD 4K超高畫質直播開閉幕典禮，讓民眾身歷其境感受現場氛圍；中華電信亦獨家冠名贊助「2017六都電競爭霸戰」，透過資通訊技術的優勢與實力，帶給電競玩家們一個發揮的空間及舞台。中華電信也打造「暑期運動優惠包」，提供消費者HiNet光世代與MOD的組合優惠，暑期一起瘋運動！

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信作為台灣電信業龍頭，對體育產業的扶植不遺餘力，我們長期培育的中華電信企業女子籃球隊今年邁入45週年，在這期間為台灣打造出許多優秀的女籃國手，連年獲頒體育署的體育推手獎肯定。今年我們也憑藉資通訊的優勢，贊助許多大型運動賽事，除了世大運，更首次投入電競產業，跟其他運動一樣，初期我們會先鎖定國內素人玩家，從中挖掘全台具有潛力的選手，進而栽培成為台灣電競的未來台灣之光。」

今年八月運動界的兩大盛事：「2017臺北世大運」、「六都電競賽」皆能看見中華電信的身影。2017臺北世大運即將盛大開幕，中華電信為了提供世大運開閉幕典禮最好的影像品質，不惜投入龐大成本，規劃開閉幕場館專屬光纖轉播電路，提供7,000張4G SIM卡及500支ASUS系列手機給國際大學運動總會貴賓、各國代表團及工作人員使用，並安置2,000多顆Wi-Fi熱點於78處運動場館、6座非運動場館及選手村全區。中華電信透過這兩場賽事展現臺灣行動通訊產業的實力以及對運動產業的支持。

想要觀看世大運的用戶可於8月19日(六)晚間於中華電信MOD觀看舉辦開幕儀式的4K高畫質直播，此外Hami Video也提供HD高畫質直播，讓民眾除了透過家中螢幕感受世大運現場的震撼，也能透過手機享受隨身觀賞的樂趣！