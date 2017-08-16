醫療南北差距大 癌症死亡率較北部高3成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣癌症基金會，近日進行「『南部地區癌症治療期病友』 就醫困境調查」中發現，大南部東部病友普遍高齡化，且醫療院所比例較低、大眾運輸系統缺乏、地理上交通不便所造成的就醫時間、經濟成本負擔等因素，導致「中斷就醫」問題。

台灣癌症基金會針對大南部及東部地區進行『南部地區癌症治療期病友』 就醫困境調查，發現在大南部/東部地區，近3成病友因交通不便因素而有中斷治療想法，為過去鮮少關懷之議題。同時也發現癌友認為不能持續完成治療的三個主要原因有:1.回診後副作用造成身體不適(37.91%)、2.交通不便 (27.45%)、3.仍需工作負擔家計（11.11%）。台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心主任—賴基銘醫師表示，從交叉分析中可觀察到年齡60歲以上銀髮族群、交通距離愈遠中斷就醫想法高於其他59歲以下之受訪者。

賴醫師進一步分析，以104年醫療統計年報計算，癌症病人平均門診次數最高，顯示癌症是需要高頻率穩定回診治療的疾病，尤其接受化療或放療之癌友，需每週甚至每天往返醫院，不論是身體或是精神都承受很大的壓力。根據100年癌症登記資料顯示，癌症若在確診3個月後，及時治療下1年內死亡率為18%，未接受正規治療，1年內的死亡率將成長3倍達55%，尤其是銀髮癌友，若沒有更方便的就醫方式，不僅提高中斷治療機率，也可能對預後效果產生不好的影響。

台灣癌症基金會比較內政部人口統計資料，南部及東部60歲以上之人口數佔地區人口總數比率皆高於北部，而癌症登記年報也指出，癌症發生率從60歲後大幅竄升，大南部地區不只銀髮癌友多，根據衛福部統計六都惡性腫瘤死因報告排名，也同樣指出南部人口結構因平均年齡偏高，在各項慢性病的死亡風險都比較高。賴醫師表示，大南部地區每10萬人口死亡率均高於全國，尤其南、北比較，南部的癌症死亡率較北部高出了3成5的比例，有研究提出，在空間上高發生率的聚集區通常也是高死亡率的分佈位置，而台灣南部的發生率小幅度高於北部，然而死亡率卻高幅度的多於北部，則顯示其中原因更需要探究及解決。

富邦人壽連續三年和台灣癌症基金會合作，進行健康管理與癌症預防的推廣，「期待這樣的拋磚引玉能夠號召更多民眾，正視南鄉銀髮癌友就醫交通問題。山不在乎高，路不在乎遠，或許南鄉地區因地理環境關係，就醫距離遙遠，但有了大家的善心挹注，一定能彌補先天的距離困境，幫助癌友抗癌之路更加堅定。」