如何安心選購金針乾 避免遭漂白劑毒害？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每到了8至9月的夏末秋初，正是金針花盛開時期，別名「忘憂草」的金針花，除了可供觀賞外，也是民眾家常料理中常見的食材，不管是鮮蕾或烘乾後都能食用，但在烘乾過程，為達到保色和防腐目的，商人多會加入亞硫酸鹽，結果造成漂白劑殘留量超標而影響人體健康。

早期的「金針乾」是以亞硫酸鹽（一種漂白劑）浸泡法製作而成，以達保色與防腐的目的，但漂白劑殘留量均勻性控制困難，上市前普遍無品保檢驗確認，致使市售金針抽驗結果，其漂白劑含量不符我國使用限量標準（以二氧化硫殘留量計為4.0 g/kg以下）之規定者比率甚高；而金針裡殘留的二氧化硫，某些消費者會引起哮喘等呼吸道過敏反應。

為降低市售金針乾製品二氧化硫殘留對民眾健康之危害，食藥署自101年起聯合行政院農業委員會農糧署以及各地方政府，成立「金針乾製品聯合輔導抽驗小組」，配合金針產季加強源頭加工業者與盤商管理，並由各縣市政府針對轄內金針乾製品高風險販售業，加強輔導與稽查抽驗。

建議民眾避免選購來路不明和外表過於鮮艷的金針花，另外原裝出品會比散裝來的安全有保障，且要認明「台灣金針標章」。氣味方面，安全的金針花有淡淡香氣，刺鼻味、酸味代表可能漂白劑過多或已腐壞。