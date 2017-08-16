〈時評〉全台分區大停電 勞動部傷口撒塩

8月15日下午4點51分突然發生全台大停電。調查的結果是北部最大的供電機組「大潭天然氣發電廠」天然氣供氣管的一個電動閥，被中油的外包商員工更換電源供應器時不慎觸動而關閉，使得大潭電廠六部機組一起「斷氣」兩分鐘。因而造成電網瞬間減少420萬千瓦(4,200MW) 供電。全台各處的電廠因為偵測到電網的電壓及頻率下降，為了保護電網上其他裝置而自動跳脫，以至造成17個縣市大停電，台電宣佈晚間6點後，全台分三區進行分區停電，每輪三百萬瓩停50分鐘，共668萬戶受影響。

依照15日的狀況，其實當天最高氣溫已過，停電不是在尖峰用電的時間發生。我們仔細檢視這天和平電廠也出問題，剛剛併網上去的機組又跳脫，台中火力發電廠也發生破管，近傍晚時又有大潭火力發電廠因為斷氣而大停電。一天之內台電三大基載供電機組：大潭(燃氣)、台中及和平(燃煤)機組都出狀況，可謂管理不善狀況連連。雖然中油陳金德董事長宣布中油公司會負起一切責任，但是這「一切責任」是什麼呢？我們來看一下。

我們看到台電公佈的停電賠償辦法：停電所造成的營業損失不賠償。如果是工業用户契約供電以每小時計，每停電一小時賠償每小時基本電費的千分之三。如果是民生用電是以每天計。換句話講，像815這天分區供電，根本就不需要賠任何錢，因為以每小時計，所以台電分區供電每一區停電50分鐘，也就是說不需要賠錢。既然營業損失不需要賠錢，那麼中油或者台電要賠什麼呢？可能什麼錢都不需要賠吧！

台灣電力總裝置容量約4,900萬瓩，假設15%在大休不能發電(這是不應該發生的事)，也還有4,165萬瓩，再扣掉和平與大潭臨時狀況約465萬瓩，還有3,700萬瓩，而815下午4：50全台只需約3,400萬瓩，應該還有300萬瓩備轉容量。也就是說815在完全沒有缺電的時段，卻因人工疏失造成全台大停電，經濟部長李世光請辭負責獲准。

我們看到偉大的勞動部竟然在這全台大停電時，跳出來說些鬼話。說停電時要勞工搶修，雇主要付雙倍薪水。當時全國工商產業陷入一片愁雲慘霧中，正在搶救；工廠連續生產線被輪流停電１小時，造成原物料的鉅大損失！民怨累積之際，勞動部還發表官話！認定台電、中油(政府)的錯誤，政府可以不負責任，強調要雇主付出雙倍薪水加班費代價。

勞動部是故意在傷口撒鹽嗎？在這全台大停電勞資雙方搶修及避免損失擴大的時機點，所有工商業界頭痛不已的時候，勞動部卻乘機在那邊放臭屁，腦袋不知道怎麼想的！難怪執政團隊被人討厭！

有這樣的勞動部、蔡政府的民調可以不再繼續下降嗎？