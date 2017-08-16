美媒報導台灣月子中心奢華 讓媽媽宛若度假(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）一位居住在香港、今(2017)年4月返台生產的Shaw May-yi說道，她花了三個禮拜待在月子中心照顧身體，總花費約新台幣15萬元。

前情提要：美媒報導台灣月子中心奢華 讓媽媽宛若度假(上)

37歲的Shaw表示，她主要希望能學習如何照顧小嬰兒，而月子中心都會開設課程給新手媽媽，教她們如何餵養小孩、替小孩洗澡，而一些收費更高的服務則包含哺乳諮詢和瑜珈課程。

Shaw形容在月子中心的生活就好像被寵慣了一樣，不間斷的看護與照顧有時令人難以負荷，「無時無刻都有人敲門協助。」

人之初產後護理之家的Wang Elizabeth表示，其實以往的「禁錮」想法帶來了一些負面含義。這家擁有19間房的高級月子中心位於台北市中山區，去年底才剛開幕，平均一天要價1萬台幣，處於價格光譜的極端。

但這樣的價格包含許多高級服務，例如另一半可待在房內照顧，或是透過月子中心app了解母子的最新狀況。

同時，他們對健康與衛生也嚴格把關，例如每間房都有獨立空調，以免細菌四處散播；訪客必須在門口換鞋、要求戴口罩，小孩也不准入內訪視。若媽媽與小孩外出返回，嬰兒也必須隔離檢疫，確認並未在外面遭受感染。

此外，每間浴室都安裝暖氣，媽媽在淋浴時就不需擔心著涼感冒，這顛覆了以往對於坐月子不能洗澡的觀念。

Wang表示，台灣人對月子中心的需求翻轉了傳統的觀念，以往只在乎寶寶的健康，現在更照顧母親的身心健康與需求；月子中心的人員也受過專業訓練，隨時注意媽媽是否出現產後憂鬱症。

而這只是全台眾多月子中心的其中一間，坐月子這塊市場大餅已經吸引越來越多業者爭相搶食，紛紛推出各式各樣「套餐」給產後媽媽最好的照顧，包括餐點、身體調養、新手媽媽課程、哺乳相關產品等；Wang表示，「我們希望能讓媽媽們感覺在度假，因為一旦回家，就是現實的開始。」