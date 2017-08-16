美媒報導台灣月子中心奢華  讓媽媽宛若度假(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美媒Quartz報導，許多婦女會將產後坐月子、帶小孩的辛苦形容成被關進牢房內，但台灣孕婦將這種傳統的想法轉換成一種奢華的產後渡假。

Quartz報導，台灣近幾年出現越來越多高級與商業化的「月子中心」，就像五星級飯店一樣奢華，這與台灣近年來低生育率的情況背道而馳。

業者表示，隨著台灣少子化的傾向、以及女性產下第一胎的年齡提升，越來越多家庭願意花大錢讓媽媽在產後有個舒適的照護環境。

根據政府數據，從2006至2016年十年間，月子中心與產後護理之家的數量大幅提升，全台共計193家月子中心，在台灣蕭條的經濟中成為少有的成長產業。

Quartz指出，許多房地產開發商與飯店業者受到陸客觀光團人數的縮減影響，改變了經營模式，轉型月子中心求生存。例如台中一家五星級飯店剛於去(2016)年底開設兩層樓的月子中心，一天要價1萬3台幣，號稱全台中最貴的月子中心。

以往，多半是婆婆在家幫媳婦坐月子，但一位36歲已有博士學位的媽媽表示，「婆婆通常都已年邁，同時照顧新生兒和媳婦是很累人，因此月子中心正是填補這樣的需求……就很像外包給專家一樣」，她在今年3月剛於台北產下第一胎，之後在產後護理之家待了25天。

以往對於坐月子的傳統觀念就是，媽媽必須「被禁錮」在家中，長達一個月的時間不能洗頭髮、洗澡、出門，擔心媽媽易受感染、也傳染給寶寶；媽媽也被迫吃一些營養食品，如廣東當地傳統的滷豬腳、生薑、甜醋等，在台灣則是麻油雞。

隨著許多媽媽在婚後搬離婆家居住，要由婆婆來照顧身體也不太方便，月子中心的商機也由此應運而生。但在香港，產後護理之家不如台灣盛行，原因在於許多人都有同住的家人可以照顧，有錢人也會聘請保母，這在經濟越來越富裕的大陸也是如此。

政府數據顯示，2014年逾50%的媽媽在產後護理之家坐月子，平均每人花費約12萬元，是平均月薪的三倍之高；但業者表示，老一輩的祖父母都不吝於這筆花費，特別當新生寶寶是他們唯一的金孫。

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