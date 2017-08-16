〈時評〉到世大運抗議年改 得不償失

世大運即將登場，但已有反年改團體揚言到場，向出席活動的蔡英文總統抗議，這不僅會模糊世大運的焦點，甚至可能讓台灣躍上國際舞台的版面，從正面變成負面新聞，這樣難道就能解決問題嗎？

「世界大學運動會」又稱「小奧運」，因為許多參賽的大學運動員，都是各國奧運代表隊的成員，是僅次於奧運的第二大國際運動賽事，自然是全球矚目的焦點，不論開幕、閉幕，以及賽況、結果，都會引起各國廣泛報導。

蔡英文總統預計以地主國元首的身分，出席活動，但為了避免體育泛政治化，因此會循國際慣例，上台但不致詞，只會宣布比賽正式開始。然而，這樣一個參加國際賽事開幕式的行程，卻給了抗議團體的機會。

反年改30幾個自發性的團體，這幾天已經對外揚言，將會「路過」世大運開幕典禮，還說有人已買了開幕典禮的門票，將在會場拉起抗議布條。

台灣是一個言論自由的國家，民進黨也是從群眾運動起家，對於一些抗爭活動，都抱持開放理性的態度，但這不代表縱容非法脫序的行為，該有的分際是不能逾越法律紅線。

特別是，運動賽事早已成為國際恐怖份子攻擊的目標之一，這次為了維護比賽期間的安全，已經拉高維安等級，如今，還要面對反年改團體的陳抗，可能會讓維安問題更加棘手，難以處理。

反年改的團體對蔡總統如影隨行，世大運也成為預設的戰場之一，這些人捍衛自身權利的同時，應該思考到台灣的形象，總不能每次只有負面新聞才能躍上國際版面，這絕非台灣之福。

而世大運一旦出現任何閃失，丟臉的是台灣，承擔結果的是全民，這樣的年改抗議代價值得嗎？會不會因小失大，引起更多人反感，讓大家更討厭反年改人士呢？

（作者李平華，資深媒體人）