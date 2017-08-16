獅子山共和國豪雨山崩  400人罹難、600人失蹤

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）西非獅子山共和國(Sierra Leone)的首都自由城(Freetown)昨(15)日發生嚴重山崩與水災，造成近400人喪生、至少600人失蹤。

《BBC》報導，由於豪雨沖刷，部份Sugar Loaf Mountain山區於昨日崩塌，淹沒了Regent地區的山頂住宅，民宅全被土石掩埋，當時多數居民都還在睡夢中。

獅子山共和國總統Ernest Bai Koroma昨日白天巡視Regent地區時，強忍淚水表示，「這場災難擊垮了我們」，「整個社區都不見了，我們現在急需援助。」

他說整座城鎮都已被摧毀，在Regent地區發生的山崩和自由城地區的水災中，已知近400人罹難。

他呼籲民眾盡速撤離受災區域，「這麼大規模的災難一再挑戰著我們的團結、我們守護在彼此身邊的信念。」

總統發言人Abdulai Baraytay告訴《BBC》，救難人員正在泥土殘骸中拉出一具具屍體，「整個社區都沉浸在哀痛之中，最愛的親人下落不明，超過600人失蹤。」

聯合國表示，他們在獅子山共和國的救援團隊已開始動員，並協助提供救援，聯合國發言人Stephane Dujarric說，「緊急措施已開始實施，希望能減緩飲水傳播帶來的潛在疾病如霍亂、傷寒、腹瀉。」

水災對獅子山共和國來說並不少見，該國多數民宅都是簡易型搭建的住宅，十分不安全，很容易在大雨來臨時就被沖刷流逝。

近海的自由城則是座超過百萬人的擁擠都市，也常遭遇大雨襲擊。