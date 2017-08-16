非法魚翅獲利豐 中國漁民厄瓜多偷捕鯊魚遭拘留

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）儘管鯊魚瀕臨絕種，魚翅仍然是亞洲餐桌上的珍饈，不過在國際法規逐漸嚴格的情況下，許多漁船只能偷偷捕撈，有時候會被當地政府抓個正著。

中國漁船福遠漁冷999(Fu Yuan Yu Leng 999)在今(2017)年7月從福州馬尾港啟航，歷經一個多月抵達南美洲厄瓜多的海域，未料週日(13日)卻在厄國海洋保護區加拉巴哥群島(Galapagos Islands)附近被該國海軍拘捕，根據加拉巴哥國家公園的管理人Walter Bustos說法，這是在保護區內抓到最大艘的盜獵船。

厄瓜多海軍登船檢查後，發現包括瀕臨絕種的鎚頭鯊在內，查獲大約300公噸的冷凍鯊魚魚翅；厄國近年大幅加強查緝走私瀕危物種的力度，如果該國法庭認定這艘漁船違法捕撈瀕危物種，船上的20名船員將面臨高達3年的有期徒刑。

厄瓜多由於地處赤道，海洋物產豐富，尤其是鯊魚數量眾多，是盜漁集團的重點捕撈區域。福遠漁冷999本次被發現的地區加拉巴哥群島，除了是該國的海洋保護區外，更因為其多元的海洋生態，被聯合國教科文組織(UNESCO)指定為自然遺產保護區，重要性不言而喻。

在2015年一次大搜捕行動當中，厄瓜多警察查扣了大約20萬隻將銷往亞洲的鯊魚鰭，數人被捕，不過在龐大的利益面前，違法捕撈的漁船仍然接踵而至，讓該國軍警抓不勝抓。該國內政部長塞拉諾(José Serrano)當時在推特上推文指出，雖然政府嚴禁捕鯊鯊魚，但是盜漁者完全不在乎生態平衡，政府應該更努力查緝，才能摧毀非法的產業鍊。

對於這次的事件，環境部長Tarsicio Granizo昨(15)日表示，雖然不清楚這艘漁船到底有多少漁獲是在保護區內捕獲，不過從查扣的魚翅中發現包括幼年鯊魚在內的年輕鯊魚，基本上確定他們一定有在保護區內獵捕鯊魚。

現階段，管轄該地的聖克里斯托巴爾島(San Cristobal)法庭已經指示將船員羈押，全案進入法律程序。