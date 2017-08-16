川普無理由制裁伊朗 伊朗：別逼我們重啟核計畫

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）北韓攻擊關島的危機才剛在雙方各退一步的情況下降溫，類似的核危機又在中東地區爆發，這次的主角是伊朗。

歐巴馬擔任美國總統期間，與伊朗和解並達成新的非核協議，伊朗承諾核能計劃維持和平用途，相對的，美國將逐步取消對伊朗的制裁，不過這本應該是雙贏的外交成功，被川普大肆抨擊為「賣國」舉動，誓言在接任美國總統後將會改變這一狀況。

果不其然，在北韓危機暫時告一段落後，美國政府就試圖兌現川普在競選期間的承諾，早在今(2017)年1月伊朗發射鳳凰號(Phoenix)火箭時，川普就公開表示，美國不會對「伊朗反覆的威脅性行為」視而不見，並多次威脅要終止美伊兩國簽訂的協議，這理所當然招致了伊朗的不滿。

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)警告，美國單方面發動制裁違反當初的協議，因此如果美國決定實施新的禁運措施，伊朗的核計畫在得知消息後數小時內就能重啟，且會遠超過2015年與世界各國妥協時的程度與規模。

美國宣稱，伊朗的火箭計畫違反了聯合國決議，該決議要求伊朗不要開發「能夠攜帶核彈頭」的彈道飛彈；伊朗表示這些火箭並非設計來裝備核彈，而是用於和平用途，應不算是違反聯合國的決議。

只是美國依舊針對與火箭計劃、伊朗革命衛隊有關的25人實施了新的制裁，在伊朗試圖發射繞行地球的衛星後，美國又在7月底進一步制裁了6間伊朗公司，川普並在本(8)月稍早簽署了國會通過的新法案，允許總統針對與伊朗彈道飛彈計畫有關人士，像是國外特務、官員等「違反人權條例、與革命衛隊相關」人員進行制裁。

這隨後遭到伊朗反抗，13日伊朗國會以壓倒性的優勢票數，通過增加彈道飛彈計畫的預算，伊朗革命衛隊在境外執行任務的「聖城軍」(The Quds Force)經費也大幅增加，雖然該支部隊隸屬於伊朗政府，美國卻在2007年將其列為恐怖組織，伊朗增加這支軍隊的預算，頗有與美國較競的意味。

在昨(15)日的演講中，魯哈尼指出，伊朗竭力想要遵守與國際社會達成的共識，也認同之前簽署的核能協議是和平與外交的勝利，「不過這並不是唯一的道路」，同時他意有所指地說，「那些企圖回到威脅與制裁時代的人，不過是過去幻象的俘虜罷了。」

魯哈尼更是直言，相信世界都已經知道，在川普的統治下，美國政府早已不是一個好夥伴，更不是一個好的協商對象，這點從川普退出《巴黎協議》和意圖摧毀與古巴的穩定狀態就可以得知。