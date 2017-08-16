台北世大運紀念郵票8月16日正式開賣

（台灣英文新聞／廖秋煌 綜合報導）為支持並響應台北世界大學運動會，中華郵政公司特以我國參與的熱門競賽項目為題材，於今(16)日開賣「2017台北世界大學運動會紀念郵票」一套八枚(面值分別為5元及15元個四枚)及小全張1張(面值25元)。

郵票發行典禮在台北市政府1樓中庭舉行，由交通部觀光局的「喔熊」、中華郵政超萌的「郵政寶寶」和世大運的「熊讚」以好朋友Freestyle舞蹈共同揭開序幕，現場並免費發送世大運明信片，邀請民眾一同書寫，在透過郵務士遞送至選手村，為中華健兒加油。

郵票的部分，中華郵政特以我國參與之熱門運動項目: 舉重、射箭、田徑、跆拳道、棒球、籃球、排球、桌球等八種運動為主題，搭配吉祥物「熊讚Bravo」及世大運標誌，以展現賽會特色。

小全張則將我國參與的熱門運動競賽項目，以繪文字方式呈現律動之美，版銘部分加入城市意象、「熊讚Bravo」吉祥物及世大運標誌。

郵票發行日同時推出精美郵摺1款，內含郵票1套8枚及小全張1張，售價為新台幣200元。

中華郵政表示，民眾可透過購買世大運紀念郵票來表達對世大運的支持，有需要的民眾可向全國各地郵局洽購，或上網至「中華郵政集郵電子商城」訂購。