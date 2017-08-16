維吉尼亞州示威衝突  一名教授被誤認遭網路攻擊

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）一名美國大學教授被誤認為是「白人至上主義者」在維吉尼亞州的示威現場，照片被發佈到社群媒體上並引來大批網友攻擊。

《BBC》報導，阿肯色州的阿肯色大學(University of Arkansas)內，一名大學工程學教授Kyle Quinn被誤認是參與上週五(11日)維吉尼亞州抗爭的極右派示威者。

12日開始，一張照片被上傳到社群媒體引發大量關注，照片中一名身穿「Arkansas Engineering」(暫譯為阿肯色工程)的蓄鬍男子與Kyle Quinn極為相似，這張照片隨即被散佈到「Yes, You’re Racist」(暫譯為「對，你是種族主義者」)的Twitter上，這個帳號過去一直發佈參與示威的「白人至上主義者」照片。

當照片被上傳到社群媒體，網路自動偵察器也「辨認」出照片中的男子就是Kyle Quinn，事實上，儘管兩人皆蓄鬍且有相似神情，Kyle Quinn本人卻遠在1,000哩以外的阿肯色州。

但這樣的相似與巧合卻足以讓網友們大做文章，超過1萬1,000人轉分享這則推文，有人在阿肯色大學的Twitter上留言並tag該所大學，「阿肯色大學該解雇Kyle Quinn，沒有任何討論餘地」，也有人發文指責「阿肯色大學替教職員大開種族主義之門，到底什麼樣的學校可以聘雇他這種人？」

12日Quinn親自站出來澄清，他發文，「照片中的男子不是我，我在阿肯色州的費耶特韋爾(Fayetteville)，不是在維吉尼亞州」；隔一天他再度上網澄清，「照片中在夏洛蒂鎮、穿工程師T-shirt的人不是我，但我百分百支持阿肯色州的多元環境。」

Quinn的澄清並無法完全平息網友的攻擊，許多人批評他為種族主義者、威脅他、公開住家地址、要求學校解聘他，逼得Kyle Quinn不斷跳出來滅火，「週五維吉尼亞州發生嚴重示威衝突時，我正在阿肯色州的本頓維鎮(Bentonville)與一群教職員參加活動。」

其實這不是維吉尼亞州示威抗議的唯一個案，自從示威衝突爆發後，許多社群媒體使用者開始在網路上捕風捉影，懷疑某些他們認識的人參與了這可怕的行動，試圖揭發他們的身份。

參加活動之一的Cole White已在事件後被任職環境的主管單位解聘；20歲的學生Peter Cvjetanovic被發現出現在照片當中，只能不斷替自己參加活動的動機辯護。

這場衝突起源於7月開始，一群來自北卡羅萊納州、標榜白人至上的3K黨民眾來到維吉尼亞州舉行集會，要求保護李將軍雕像，並舉行街頭示威。

位在維吉尼亞州市區公園內的李將軍雕像是南北戰爭代表南方邦聯的將領，市議會在今(2017)年5月投票通過拆除雕像，引發白人至上主義者不滿，他們視南方邦聯旗為驕傲與精神的象徵。

因此3K黨人士在本(8)月12日深夜持火炬在李將軍雕像旁集會，誓言保衛雕像，13日上午市中心爆發多起衝突，要求為白人發聲。