李世光請辭 沈榮津暫代經濟部長

經濟部長李世光因815全台大停電事件請辭，行政院發言人徐國勇今天宣布，行政院長林全決定由經濟部政務次長沈榮津暫代經濟部長職務。

據經濟部官網，沈榮津民國40年生，國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，曾任經濟部加工出口區管理處長、經濟部工業局長與經濟部常務次長等。

昨天下午4時51分，大潭電廠6部機組的天然燃氣供應中斷約2分鐘，6部機組全跳機，造成全台多處停電、跳電，影響戶數達668萬戶。李世光昨天晚間向林全請辭獲准。

徐國勇上午在行政院表示，還有些善後事宜要處理，李世光辭呈將於上午送到行政院；至於新任經濟部長人選，徐國勇說，他不做任何猜測。

此外，沈榮津上午在立法院出席民主進步黨籍立法委員蘇巧慧等舉辦的「新一代設計展公聽會」，被媒體詢問是否會與李世光同進退時表示，現在就是要一併請辭；至於經濟部誰調查停電事件，沈榮津說，「現在還在處理。」

徐國勇表示，沈榮津是政次，政務官倫理上應隨部長請辭，但林全已指示由沈榮津代理，會馬上告知沈榮津。

蘋果日報報導，總統蔡英文為停電事件震怒，要求李世光下台負責。

徐國勇表示，李世光是昨晚經濟部記者會前致電林全口頭請辭，林全隨後致電蔡總統報告已同意李世光請辭，媒體報導都是猜測，對蔡總統、林全和李世光都不公平。