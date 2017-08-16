北檢調查大巨蛋弊案  傳喚馬英九、李述德

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北地方法院檢察署偵辦大巨蛋案，今(16)天傳喚前總統馬英九、李述德出庭釐清案情；馬英九約上午8時50分抵達北檢，面對記者提問未發言，就進入偵查庭接受檢察官庭訊。

台北地檢署偵辦大巨蛋弊案，歷經3年多的蒐證調查，今早9時首度以圖利罪他字案被告身分，傳喚時任台北市長的前總統馬英九、馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德；為釐清馬英九被控與遠雄創辦人趙藤雄私下會面等疑點，今早檢方再次提訊趙藤雄比對說詞。

李述德在早上8點多抵達北檢，馬英九則在8點50分抵達北檢，面對記者提問諸多問題，馬英九微笑未受訪。

松菸護樹聯盟等民間團體，前(2015)年5月15日持台北市府廉政委員會公布的大巨蛋調查報告，向當時的特偵組及北檢告發馬、李涉圖利遠雄；檢方本(8)月初首次寄發被告傳票給兩人。

台北市長柯文哲上任後成立廉政透明委員會，調查大巨蛋等案。檢方調查，北市府及遠雄2004年9月曾有2次關鍵議約會議，馬、趙被發現於兩次議約會議期間，私下於同月20日碰面協商，之後北市府態度大轉變，不僅同意權利金歸零、具體協助遠雄都更計畫並提供必要文件，就連遠雄要求北市府降低或減免租稅等要求也照准；檢方為釐清案情，今首傳馬、李出庭。