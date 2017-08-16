北韓暫緩對關島發射飛彈   專家稱金正恩占上風

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓領導人金正恩暫時擱置對美國屬地關島發射飛彈的威脅後，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)昨(15)天表示，美國仍然準備與北韓會談。而在這次美韓交鋒之中，許多專家認為金正恩已占了上風。

法新社報導，提勒森表示此類談判何時開始，將由金正恩決定。提勒森先前堅持，北韓必須先表明接受必須放棄核子計畫。

提勒森對於北韓要如何展現對朝鮮半島非核化的承諾，不願多做說明。但是提勒森先前表示，北韓必須停止彈道飛彈和核子測試一段時間，有關停止對峙和美國軍事行動威脅的談判才可能展開。

美聯社駐平壤分社主任泰爾米吉(Eric Talmadge)報導，北韓無論是否發射飛彈，都已經造成轟動和不安，惹火美國總統川普，也令美國的盟邦日本和南韓緊張。這可能創下先例，北韓未來或許會採取更挑釁的極端作法。

泰爾米吉指出，北韓從未表示要攻擊關島本身，而且為了清楚表明用意何在，還極為詳細地提供了發射飛彈的預定軌跡，包括飛彈將飛越日本那幾個縣以及飛行時間，還有飛彈預定墜海位置與關島海岸的距離。此舉顯然經過算計，意圖在整個地區引發不安。

更重要的是，北韓從未指出發射飛彈日期，或是表態一定會發射飛彈，替自己留下很大的迴旋空間。

華府智庫美國進步中心(Center for American Progress)核子戰略專家孟特(Adam Mount)表示，「這個政權巧妙鋪排這項威脅，讓金正恩能夠在打退堂鼓時不失顏面」，他又說，「比起川普上周發出的含糊警告，北韓對關島的威脅更為精密可信和有力。」

加州蒙特瑞市密德伯里大學國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies)的專家路易斯(Jeffrey Lewis)表示，「在我看來，他們計畫使出拖字訣，也許期望川普會對此失去興趣。」



北韓曾暗示，金正恩會作何決定，端視美國是否再由關島派遣B-1B轟炸機飛到朝鮮半島，如果華府果真停止出動這種轟炸機，金正恩可以宣稱贏得了勝利。若是華府持續下令B-1B出動，則平壤將有藉口發射飛彈。否則北韓也可以故示大方，宣稱自我節制不發射飛彈，但保留未來這麼做的權利。



對金正恩而言，在這個相互軍事震懾的錯綜複雜世界中，堪稱立於穩贏不輸之地。