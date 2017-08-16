（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園大潭電廠昨(15)天下午4時51分6部機組全數跳機，造成全台17縣市大規模停電。追查後發現是中油人員誤關氣閥導致全部跳機，台電啟動罕見的分區限電，積極搶修，全台在晚間9時40分全數恢復供電。但這波跳電也帶來各地災情。



經濟部長李世光晚間6時30分率中油公司、台電公司、能源局等相關單位一級主管，向全國民眾鞠躬道歉，李世光本人並請辭獲准。中油公司董事長陳金德則說，會負起全數責任。

總統蔡英文晚間透過臉書指出，對於這次停電，「我代表政府向全國人民道歉」；並將「這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統」做全面的檢討改革。她也指出，政府推動分散式綠能發電，就是要避免單一電廠事故影響全國供電，「我們的政策方向不會改變。」

這次全台大跳電的主因是位於桃園市觀音區大潭里的大潭發電廠，中油承攬商更換計量站控制系統的電源供應器時誤觸，導致氣閥關閉停止供氣，6部機組全數跳機。

大潭發電廠一年發電量大約288億度電，是台灣北部地區最大單一電廠，發電量居台灣第二，滿載發電時能供應北台灣三分之一用電，新竹以北8成工業用電，包含台積電等國際科技大廠供電全靠它。。原規畫用以取代核四廠及解決南、北電力失衡問題。

這次停電造成全台17縣市數個行政區跳電，從基隆市、台北市到高雄市、屏東市皆有跳電狀況；台電在晚間6時至9時40分啟動三輪分區限電，第一輪預計影響237萬戶，第二輪195萬戶，第三輪236萬戶，共計影響668萬戶，受影響用戶可依規定獲得電費減免補償。

苗栗一棟民宅，女屋主疑似因停電點蠟燭照明，不慎引發火警，導致1死1傷；台東一名71歲老婦人，因呼吸器斷電緊急送醫。

產業受影響部分，新竹科學園區下午供電正常，沒有停電；竹科竹南園區於下午6時起低壓部分分區輪流停電措施，部分廠商受影響。加工區楠梓第二園區、鳳山工業區、永安工業區皆受影響，廠商的災損情形仍估算中。

科技產業部份，台積電中科、南科廠、聯電南科廠生產營運都未受到影響；鴻海土城廠區跳電停電，已啟用備用電源，營運正常；台達電桃園4個廠有3個廠區在下午6時以後停電。日月光集團高雄K21廠、K22 廠停電60分鐘，損失還在估算中。



交通方面，台鐵、高鐵、台北捷運均正常行駛，僅少數火車站停電，但未影響營運。貓空纜車一度在空中停擺，當時車廂內有255人，啟動備用電源後順利疏散。全台多處交通號誌因停電而失效，各地警方出動大量人力疏導交通。

其餘包括Youbike、電梯、百貨公司與商家、民生用水、ATM、交通號誌、交通訂票系統等都受到波及。

各界批評聲浪不一。環保團體表示，全台大跳電凸顯台灣集中式電力系統的脆弱；科技業表示，無預警停電會影響廠商投資信心，政府應究責。