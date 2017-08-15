全台無預警大停電　台電電廠機組跳脫

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合報導）今（15）日下午因台電桃園大潭電廠6部機組跳脫，導致全台多處停電，經濟部長李世光晚間6時30分率中油、台電與能源局主管召開記者會，向全國民眾道歉，並宣布台電已啟動輪流分區限電機制，預計今晚21時前恢復供電。

桃園大潭電廠於今日下午4時51分，6部機組全部跳機，供電容量減少約400萬瓩，包括台北市、新北市、南投縣、台南市、嘉義縣、苗栗縣、台中市等地都傳出停電、跳電狀況，影響高達688萬戶。

李世光於記者會中表示，受停電影響的668萬戶從今晚六點開始分三批輪流供電，先停電者優先復電；並強調該負的政治責任「絕對不會閃躲」。

根據《中央社》報導，中油總經理劉晟熙表示，機組跳機起因為中油人員操作氣閥失誤，導致供應大潭電廠的天然燃氣供應中斷約2分鐘，目前燃氣恢復供應，但仍需一段時間才能恢復供電。

桃園大潭電廠是台電位於北台灣最重要的發電機組，最初規畫就是要取代核四廠，現有6部燃氣機組的發電容量為438.4萬瓩。

【全國17縣市大規模停電一覽】

新北市：8個行政區(板橋、中和、土城、林口、三重、鶯歌、樹林、蘆洲)

桃園市：7個行政區

台中市：4個行政區(大里、霧峰、大雅、豐原)

台南市：12個行政區(新營、北門、鹽水、六甲、後壁、柳營、東山、七股、下營、佳里、歸仁、學甲)

高雄市：11個行政區(新興、三民、左營、路竹、鼓山、前鎮、楠梓、永安、鳳山、梓官、茄萣)

基隆市：3個行政區(七堵、中山、仁愛)

新竹市：2個行政區(北區、東區)

新竹縣：4個行政區(竹北、新豐、芎林、關西)

苗栗縣：9個鄉鎮(南庄、後龍、竹南、獅潭、泰安、公館、苑裡、大湖、頭屋)

南投縣：2個鄉鎮(魚池、南投市)

彰化縣：4個鄉鎮(芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉、埔鹽鄉)

雲林縣：5個鄉鎮(斗南、元長、西螺、崙背、麥寮)

嘉義縣：3個鄉鎮(大埔鄉 阿里山鄉 竹崎鄉)

嘉義市：2個行政區(東、西區)，已恢復供電。

屏東縣：4個鄉鎮(佳冬、瑪家、內埔、潮洲)

宜蘭縣：5個鄉鎮(宜蘭市、員山鄉、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉)