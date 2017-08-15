臺灣企銀主辦東丕營造股份有限公司聯貸案

東丕營造股份有限公司(以下簡稱東丕營造)為推動金門大橋接續工程所需資金，委由臺灣中小企業銀行統籌主辦4年期新台幣13.68億元聯合授信案，業於民國2017年08月14日於金門昇恆昌金湖飯店辦理簽約儀式。

為促進金門地區觀光及改善大小金門間交通問題，於2012年開始興建5,380公尺的跨海金門大橋，業經兩家承攬商因資格不符及施工進度落後遭解除契約關係後，2016年12月由東丕營造公司以最有利標廠商接續興建，為克服特殊花崗岩地質、海上施工及東北季風問題，領先業界購入大型海上施工船隻，並搭建鑽油平台式的施工平台及採用預鑄節塊吊裝工法以克服施工難度，目前工程進度已超前，預定2020年第4季可完工、通車。

金門大橋為國內重大海事工程，雖受前2次承攬商遭解除契約影響，致使東丕營造公司融資申請數度遭挫，然臺灣企銀本著輔導中小企業的宗旨，支持國家重大建設推動，結合中小企業信用保證基金保證，以機器貸款及應收政府債權的融資架構，規劃新台幣13.68億元聯貸案，獲彰化銀行響應，協助東丕營造公司推動新台幣59.53億元金門大橋接續工程案。

本次簽約典禮出席貴賓包括行政院吳宏謀政務委員、交通部臺灣區國道新建工程局局長趙興華、金門縣政府副縣長吳成典、金門縣政府秘書長林德恭、東丕營造股份有限公司董事長王銀和、統籌主辦銀行臺灣企銀董事長朱潤逢、總經理周燦煌及參貸銀行團高階經理人，簽約典禮圓滿成功。