三民健兒揚威國際世界盃青少年巧固球錦標賽勇奪冠軍

新北市立三民高中巧固球隊（11）日代表台灣出賽，一路過關斬將，擊敗來自各國隊伍，勇奪十八歲男子組冠軍，第一屆世界盃沙灘青少年巧固球錦標賽在印尼峇里島舉行，共計有來自台灣、中國大陸及法國等23隊參加。

三民高中自民國八十六年成立巧固球隊，至今已屆滿20年是校內重點體育項目，由國際巧固球總會秘書長方慎思擔任總教練，巧固球校隊從九十三年取得國家隊資格，總教練方慎思自創「太極戰術」球技變幻莫測，歷年來對外比賽成績亮眼，從2005年至2017年間蟬聯世界盃男子組冠軍，也包辦亞洲太平洋錦標賽多座冠軍寶座。

教練張淯荃表示，此次比賽多數球員為第一次參與國際賽事，在眾多觀眾以及國外場合的情境下，難免緊張、導致無法發揮正常水準；調適過後開始漸入佳境，很欣慰選手們不放棄的精神，最終抱得冠軍寶座。

三民高中高二的馬裴祐同學國小是棒球校隊，國中受同儕的影響接觸了巧固球，他覺得巧固球是所見過的球類運動當中打法最稀奇的，學一段時間後發現巧固球很奧妙，完全不是靠自己的力氣，而是技巧跟頭腦，這是他喜歡巧固球的原因；而巧固球現在成為他最好的支柱，喜歡跟隊友贏得勝利的感覺。

沈美華校長指出，透過出國比賽以增進學生跨越國界的視野，同時提升學生外語表達溝通能力，為三民高中培育具國際觀的體育選手，感謝總教練方慎思、教練張淯荃及黃千慈辛勤付出培訓選手，更感謝國際巧固球總會、各位家長的支援。