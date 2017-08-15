海外投資當道，所得計算把握八原則

近期新台幣兌美元匯率回升，創近兩個月新高，想買便宜美元的投資人可多留意匯率，分批兌換，累積美元資產。目前國人在美元資產的運用上，海外債券及海外特別股越來越受到關注，因此投資人可透過匯率相對優惠的時點，逢低買進美元，富邦證券表示，國人透過美元資產進行資產配置時，要特別留意到海外所得計算的八大原則，讓自身的海外資產都能合規報稅。

根據統計，目前國人兌換美元的動機中，以理財需求兌換美元者為數不少。持有美元資產，不僅可投資的金融商品較多，部分境外商品雖然可接受台幣申購，但以美元進行交易可節省中間的兌換手續費，還是比較划算。因此在匯率相對優惠的時點，精打細算的投資人便會逢低買進。

富邦證券表示，在美元資產的運用上，保守一點的投資人會選擇配置在美元保單上，但近期選擇海外債券和海外特別股的投資人比重升高，可說是異軍突起，主要是二者在持有期間可領取利息和股息，在價格上揚時，還可以賣出賺取資本利得，因此很多投資人關心當投資海外債券及海外特別股時，獲利部分將如何課稅？

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，海外債券的買進成交價格中，包括前次配息到交易日間應計的利息，稱之前手息，交易價格會予區分為前手息與債券買進成本，待下次配息時，配息金額減去前手息金額，列為投資人領取年度的海外利息所得，之後各期則就配息數全額計入領取年度的海外利息所得。當出售時也是需要區分，成交價格減除前次配息後持有期間之應計利息，淨額才是債券出售價格，減除買進成本及稅費後計算海外財產交易所得。