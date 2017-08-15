中華電信攜手全家便利商店 推超商4G預付卡申辦服務

中華電信今(15)日宣布與全家便利商店獨家合作，2017年8月16日起可於全台超過3,100家的全家便利商店申辦中華電信4G預付卡，首波開放申辦預付卡300型，此次合作讓預付卡申辦通路更多元，提供客戶更便利、快速的購卡管道。凡於2017年10月31日前申辦成功，除包裝內含贈送網內通話費2,000元，另加贈5折電影票、CATCHPLAY ON DEMAND電影包三大好禮！此外，儲值指定計量型預付卡商品，再送1.2GB上網傳輸量及「全家」Fami霜淇淋一支！

中華電信4G預付卡申辦管道更多元 再送獨家雙重優惠

中華電信自2014年起和全家便利商店合作「立即儲」功能，至今於全家便利商店FamiPort機台進行線上儲值之交易數，已超過「全家」整體交易數的70%，且今年第二季於全家便利商店儲值的客戶數，相較去年同期亦成長45%，顯示客戶利用超商通路儲值預付卡之需求日益攀升。中華電信為滿足客戶需求並提供更多元的申辦通路，首度於全家便利商店推出4G預付卡的申辦服務，客戶除了於既有近800家中華電信門市及神腦特約服務中心申辦之外，還可選擇全台高達3,100家的全家便利商店辦理，讓4G預付卡的申辦作業更便利。

自2017年8月16日起至2017年10月31日止，於全家便利商店成功申辦4G預付卡300型，除內含120元通信費及180MB上網量，中華電信獨家贈送網內通話費2,000元、100則網內簡訊和1048.8MB上網量，活動期間加碼再送電影票5折券兩張、CATCHPLAY ON DEMAND電影月付會員資格雙重優惠。此外，門號自開通日起12個月內，於「全家」FamiPort機台購買立即儲或如意卡網站購買E儲值，每次儲值計量型5GB或8GB之上網商品，並至如意卡網站加入會員，再加送1.2GB上網量和「全家」Fami霜淇淋一支。現在申辦中華電信預付卡，不只更便利，優惠多更多！

中華電信4G預付卡零月租、免綁約 輕鬆享受4G極速上網

中華電信提供多樣化的4G預付卡選擇，主要分為300型、500型、1000型預付卡，若需額外上網量，則可選擇計量型1GB/2.2GB/5GB/8GB產品及計時型1hr或24hr，現在加值2.2GB上網方案額外加贈1GB上網流量。中華電信4G預付卡提供完整通話及上網產品組合，無月租、綁約負擔就能輕鬆使用4G服務，現在更能直接於全家便利商店購買300型4G預付卡。最貼心、便利的預付卡選擇，就在中華電信！