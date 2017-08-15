止痛藥當成毒品來服用 當心成癮和致命

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）吃止痛藥雖可緩解疼痛，若使用過量當心送命！媒體曾報導，某外國名人坦承使用強效止痛藥-吩坦尼（Fentanyl），引發國人關注。Fentanyl止痛效果超好，些微劑量就可能造成人體負荷過重而死亡。食藥署提醒民眾，服藥應確實遵照醫生囑咐，不要隨意更改劑量，更不要使用來源不明的藥品。

Fentanyl 是一種鴉片類藥物，具成癮性，在國內被列為第二級管制藥品，止痛效果是嗎啡的100倍左右，多用在手術、重度疼痛或癌症末期患者身上，但又因只要些微劑量就可能超過人體負荷，導致患者呼吸及心跳變慢，甚至死亡，在劑量使用上必需經過精確計算，否則容易過量。

近年來在美國發生多起Fentanyl濫用事件，根據美國疾病控制與預防中心之國家職業安全和健康研究所（CDC-NIOSH）的統計指出，從2001到2014年間，因不當使用Fentanyl而死亡的人數就增加了6倍。有許多不肖商人將非法自製的Fentanyl加入毒品中或製作成偽藥，再透過走私的方式販售到美國，而當這些吸毒者或使用止痛藥的病患，用了含有Fentanyl的毒品和偽藥時，就容易因劑量過高而導致死亡。

食藥署提醒，醫療上合法使用Fentanyl，可有效控制疼痛，但若非法使用或用藥過量，則有致死的風險，不僅危害個人健康，也會導致意外事故，對家庭及社會造成嚴重危害，所以使用含Fentanyl藥品應確實遵照醫生囑咐，不要隨意更改劑量，更不要使用來源不明的藥品。