輻射議題 高志明：有人類活動，它就不會消失

(台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園報導) 義美總經理高志明說，「確保『農安』、『環安』、『溯源管制』才是舒緩『食安危害』的根本之道！」義美自成立以來，先後於桃園南崁觀光工廠設立「義美認證實驗室」與新設立的「食品輻射檢驗研究室」，其目的就是要在第一時間將進廠的原料就地檢驗，「不合格即退運」。

說起成立實驗室的緣由，義美實驗室主任張士強博士說，高志明總經理長期關注環境保護議題，尤其是在核電廠的建置後，高總與各環保團體及社運團體長期投入監測各地的土壤與水，而最先引進的設備早已投入在環保檢測的工作上，之後才陸續用在檢驗原料與食品上。

張博士轉述高總對於輻射的看法，他說，「有人類活動，它就不會消失。」為了保障所使用來自上游食材的安全，義美於2017年決定斥資設置食品輻射與戴奧辛兩個研究室，而食品輻射檢驗研究室已在本(8)月啟用，預計今(2017)年底啟用戴奧辛檢驗研究室。

張士強博士說明食品輻射檢驗研究室的檢驗流程。(影片由台灣英文新聞提供)

主婦聯盟報導，為了挽回消費者信心並且恢復農業生計，日本福島第五縣的生產者皆採取各種方法減少食物中的輻射污染，像是自行檢測田地，找出污染熱點；刨除田裡5至10公分含輻射的土壤、或是施用鉀肥讓作物先吸收鉀而減少吸收放射性物質銫等。

對於「鉀」為何可以吸收「銫」，張博士解釋，當土壤裡面受到「銫」污染時 (銫-134、銫-137)，所種植的作物正好從土裡面去吸收「銫」。為了不讓植物吸收太多的「銫」導致食材遭到嚴重的污染，才會使用大量的「鉀」肥去抑制「銫」的吸收。因為從元素週期表裡看，「鉀」與「銫」位在同一欄裡，而「鉀」又比「銫」輕，故比較容易被植物吸收，但是使用過多的「鉀」也不見得好，用鉀肥的作法只是減少了「銫」的吸收量。

張博士進一步的說，若是在檢驗過程中發現問題時，應該要回到源頭去找出解決方法。假如可以從源頭去用管理手段去解決的話，就不要用「檢驗」去把問題合理化，而是要想「用什麼樣的方式去預防與解決問題」。這才是檢驗食品安全本質及其目的之所在。

高總曾於2015年時在臉書貼文說，無優質的「陽光‧空氣‧水源‧土壤」，根本無法生長出優質、低污染的農產品，提供煮夫、煮婦、餐廳及食品廠烹調、生產出安心、安全的料理、餐食及飲品；因此，舒緩「食安問題」根本，是應該溯源到改善「環境問題」的本質、視野、與高度。

以上原料用以展示。(照片由台灣英文新聞提供)