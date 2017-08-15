不只是巧克力 這類食物吃多也會長痘痘

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）巧克力的魅力無法擋，不分男女老幼人人皆愛，尤其近幾年來發現，有越來越多的男生也為之著迷，但坊間傳聞「吃巧克力容易長痘痘」的傳聞，許多人為了保住「面子」只好放棄美食。吃巧克力到底會不會長青春痘呢？食藥署特別邀請皮膚科專科醫師趙昭明醫師，替大家解惑。

食藥署在藥物食品安全週報中提到，醫學上稱青春痘為「痤瘡」，因為常好發在青春期，所以又稱「青春痘」，但此症並不是所有年輕人或油性膚質的專利，主要是受到先天體質影響與後天眾多的因素、氣候等影響。引起青春痘的主因是肌膚皮脂分泌過剩；其次是皮脂分泌導管阻塞所引起，導致皮脂腺無法正常排泄，讓細菌有機會繁殖而產生發炎現象。

吃太多巧克力到底會不會長青春痘？向來是許多人心中的疑惑。食物中與青春痘最有「嫌疑」關聯的就是甜食；然而不論吃黑巧克力或是巧克力，實驗證明並不絕對會導致痘痘產生，反倒是要注意巧克力中所含的糖分。

升糖指數又叫GI值，如果巧克力愈甜，升糖指數就愈高，愈容易讓血糖快速升高，食物也容易馬上吸收分解，糖分在短時間內就立即進入血液，就會引起類胰島素因子第一型等荷爾蒙分泌的波動，影響皮脂腺功能，使出油量增加，進而造成青春痘生長、惡化。

有些研究發現，不吃甜食的人比吃甜食的人分泌的胰島素較少，青春痘也會比較少，對於長痘痘的患者，持續食用「低升糖指數」的食物一段時間，可明顯降低痘痘的嚴重程度，也可以減少長青春痘的風險。

飲食西化會提高痘痘的發生率，建議大家少吃油炸食物、少吃甜食、清淡飲食，並牢記「四不三要」原則，對治療痘痘是有幫助的喔！

四不︰1.不要超過晚上12點睡覺、2.不要抽菸、3.不要過度曝曬陽光、 4. 不要自己擠痘子。三要︰1.要正確清潔皮膚、2.要多吃含維他命C的蔬菜水果、3.要少吃含糖分高的食物。