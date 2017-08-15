研究：殺蟲劑讓蜂后產卵量下降 促成蜂群崩壞

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）針對蜂群崩壞症候群(CCD)的研究已經持續多年，最近針對熊蜂(bumblebee)進行研究，又有新的進展，或可解釋為什麼蜂巢中的工蟻會離奇的消失，造成整個蜂群社會瓦解。

最新的研究顯示，類尼古丁(Neonicotinoid，又稱新菸鹼)類的殺蟲劑噻蟲嗪(Thiamethoxam)會使女王蜂產下的卵減少，科學家在以數學模型進行推演後發現，這樣可能會造成野生蜜蜂的數量大幅下降，最後導致蜂群社會崩解。

研究顯示，比起未受影響的女王蜂，暴露在新菸鹼殺蟲劑底下的熊蜂蜂后較沒有能力產下足夠的卵來建立蜂群社會，受到殺蟲劑影響後，這個機率大概下降了26%，研究負責人、加拿大貴湖大學(University of Guelph)教授Nigel Raine指出，這麼大的差別讓受到影響的野生黃蜂族群，容易因此而絕種。

為了驗證這種殺蟲劑的威脅，歐盟在2013年發布了2年的暫時禁令，禁止在開花作物上使用類尼古丁殺蟲劑，雖然理論上這個禁令已經在2015年到期，由於專家正在評估禁令到底有沒有效，截至目前為止相關法規仍在運作中，並沒有因為到期就重新開發使用。

環境保護人士仍在努力遊說各國政府，希望可以全面禁用類尼古丁殺蟲劑，只是仍有些人認為全面禁用並不適當，農夫們警告這可能造成農產量下降，更可能迫使他們回去使用另一些更有殺傷力的舊殺蟲劑。

另一群反對人士則認為，過去的研究只著重在「蜜蜂」上，忽略包括熊蜂在內的其他野生蜂群，也對開花作物的授粉有所貢獻，這次的研究恰恰就是為了闢謠而來，證實熊蜂也會受到影響。

研究選擇歐洲最常見的歐洲熊蜂(bombus terrestris)，在春季昆蟲開始產卵的時候，將女王蜂暴露在類尼古丁殺蟲劑的影響下，同時餵食蜂巢中一半，大約300隻蜜蜂沾有殺蟲劑的糖漿，劑量則控制在與野生花蜜、花粉中同樣含量，並觀察10週。

研究團隊隨後將結果發布在自然期刊〈自然生態與演化〉(Nature Ecology & Evolution)上，證實在實驗中，女王蜂產下的卵足足減少了26％，這樣的銳減極有可能導致蜂群社會崩壞、野生蜜蜂絕種。