亞洲集約畜牧問題多 肉類需求刺激抗藥菌大增

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）亞洲的肉類需求逐年增加，因應而生的是大規模的集約畜牧，然而，為了快速提供大量肉品，這類產業採取的策略，可能存在危害人們健康的潛在風險。

集約畜牧為了控管牲畜的健康，大量使用抗生素，過去10年內，抗生素的使用已經翻倍，如果依照目前的速度，在2030年以前，亞洲畜牧業施打抗生素的頻率就會來到現在的120%，如此將刺激能抵抗抗生素的細菌大量繁殖。

事實上，由於增長的肉類需求，中國的新希望集團(New Hope Group)和廣東溫氏食品集團(Wen’s Group)現在已經成為全世界10大動物飼料商，中國每年添加在飼料中的抗生素，更是佔全球的50%，而根據最新的報告顯示，集約畜牧更將造成一度席捲亞洲的禽流感再度肆虐。

除此之外，中國增加的畜牧促使中國主要的飼料產地巴西更加深入雨林，將雨林地轉為大豆耕地，而雨林轉作加上大幅增加的牲畜，將使得生產鏈製造的溫室氣體大幅增加，每年約多排放3.6億公噸的二氧化碳，這相當於100座燃煤火力發電廠一年排放的二氧化碳量。

在2014年中國爆發連鎖餐廳使用過期肉醜聞的三年後，在投資人的敦促下，發佈了《亞洲集約畜牧：風險評估》(Factory Farming in Asia: Assessing Investment Risks)的報告，麥當勞、肯德基等跨國速食巨頭的涉案使得投資人對這些公司心生疑慮。

荷蘭匯豐投資亞洲公司(APG Asset Management Asia)經理Jaideep Panwar表示，這些案例促使投資人在亞洲進行投資食物相關資產時，必須更加留意長期的風險；投資顧問公司Daobridge Capital的夥伴Melissa Brown更說，在亞洲，鮮少有議題跟食安一樣具有政治敏感性，現階段市場內部的審查機制仍少，依舊仰賴投資人自主觀察。