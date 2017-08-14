出國旅遊旺季 做好個人防護 避免傳染病纏身

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）正值暑假出國旅遊旺季，提醒民眾，出國前至旅遊醫學門診做好傳染病預防措施，返國後若出現發燒、倦怠等不適症狀，請立即就醫，並主動告知旅遊史。

據統計北市今年度截至8月11日止，累計有症狀入境旅客高達3,854人；另疫情監測顯示，北市境外移入之急性傳染病個案共計57人，個案數前四名分別為登革熱(32例)、急性病毒性A型肝炎(7例)、阿米巴痢疾及退伍軍人病(各為5例)。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長呼籲，北市境外移入前三名的登革熱感染個案國家，依次為馬來西亞、印尼、越南、菲律賓及馬爾地夫(越南、菲律賓及馬爾地夫併列第三)，近期東南亞地區登革熱疫情持續升溫，民眾若前往登革熱流行地區，務必做好防蚊措施。

出國前可多查詢當地疫情狀況及健康旅遊資訊，以及至「旅遊醫學門診」，由專業醫師提供當地流行傳染病的防疫建議(評估疫苗接種需求等)，如預計赴非洲及中南美洲的旅客，可由醫師評估是否接種黃熱病疫苗或服用防瘧藥物，或避免帶未滿1歲及未完成麻疹腮腺炎德國麻疹(MMR)混合疫苗接種的幼兒前往麻疹流行地區，如前往中國大陸、印度、東南亞、中南美洲及非洲等衛生條件較差的國家，可接種A型肝炎疫苗，保護自己也保護家人健康，並充分做好預防準備。

旅遊時，應注意個人衛生，確實掌握「6不原則」：不直接接觸、不吃生食、洗手不隨便、不到高危險地區、不隱瞞疫情、發燒不要到處走；以降低受感染可能性。

提醒民眾返國入境時如有發燒、咳嗽、腹瀉、嘔吐、類流感、皮/紅疹、肌肉痠痛或極度倦怠等疑似傳染病症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。