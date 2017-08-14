全台氣溫屢破紀錄 防中暑5撇步報給你知

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）全球暖化影響之下，導致世界各地熱浪不斷，台北今（14）日也飆破高溫38度，截至12日的熱傷害急診人數，去年同期增加3成4。三軍總醫院日前收治一名59歲男子，在艷陽下工作長達2小時後昏倒，經搶救雖然甦醒，但大腦因高溫嚴重受損，記憶停留在27年前。面對夏季悶熱的天氣，國民健康署提醒豔陽下運動或工作要注意避免中暑，並提出「暑假運動防中暑5撇步」。

撇步一：眼睛顏面要防曬

戶外活動利用寬邊帽避免陽光直射臉、耳朵及脖子，選擇檢驗合格抗UV的太陽眼鏡保護眼睛，挑選可遮檔眼睛周圍及適合臉型的款式，並注意遮覆完整。

撇步二：服裝散熱最重要

服裝除了美觀之外，材質排汗清涼透氣更重要，可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持優良的防護功能。

撇步三：過度曝曬應避免

避免在上午10點至下午2點或陽光直射處進行長時間戶外活動，氣溫較高(超過攝氏32度)時，最好要減少相關的活動。

撇步四：清風吹拂好涼爽

有風的環境對於體熱排除是非常重要的因素，清風吹拂的環境有助於運動中過高體溫的排除，進行戶外運動時除注意氣溫外，亦應該選擇有風的環境，

撇步五：定時飲水保健康

運動時以少量多次的方式，補充水份，中等強度運動每30分鐘暫停運動補充水分，若進行較高強度運動，則建議每15分鐘暫停補充水份。運動時每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）低溫飲水可預防脫水

室內或夜晚運動，亦會因運動而提高體溫，仍要密切注意預防中暑!其實運動時只要依照循序漸進的原則，運用「暑假運動防中暑5撇步」，依照身體狀況選擇適當運動強度，就能享受運動，健康樂活。

國民健康署提醒您，運動時發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、搧風等）、意識清醒者可提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。