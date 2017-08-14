家中有7歲以下幼兒？爸媽看過來 別放棄自身權益

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國民健康署表示，針對7歲以下兒童提供7次免費健檢服務，但依據國民健康署統計，近2年內有25%的兒童未完整利用7次的服務。另外，暑假即將結束，小一入學前有三劑疫苗需接種完畢，不過單針對北市的全數完成率也才76%。提醒家長，為了了解兒童健康和發展狀況，以及提升入學前學童之群體免疫力，提醒家長盡速帶幼兒完成檢查和疫苗接種。

國民健康署表示，現行補助提供7歲以下7次免費兒童健康檢查，只要依規定時程帶著家中幼兒至設有兒科或家庭醫學科之院所，負擔醫療院所的掛號費即可接受檢查。健康檢查項目，主要包括:生長評估(身高、體重、頭圍)、身體檢查(聽力、眼睛、口腔檢查等)、發展評估(粗動作、精細動作、語言表達)等；家長或主要照顧者如果有健康、飲食上等相關的疑慮，都可以詢問醫師。

疫苗方面，北市府衛生局提醒入學前應完成「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑（MMR2）」、「日本腦炎疫苗第四劑(JE4)」、「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗（Tdap-IPV）」，係為延長保護及維持幼兒時期接種疫苗免疫力之持續時效，進而提升入學前學童之群體免疫力，以預防疾病感染。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，統計至105年8月5日止，北市MMR2接種率約85%、JE4接種率約82%、Tdap-IPV接種率約85%，上述三項疫苗全數完成率僅76%，目前約有5,300位學童尚未完成接種。提醒家長請把握離8月30日開學所剩幾天的時間，儘速帶他們到合約醫療院所完成應接種之疫苗。