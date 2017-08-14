《喜新戀舊會客室》史博館 以新眼光發掘冷文物裡的新住民暖故事

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）你知道東南亞哪個國家求婚時，下跪鑽戒還不夠，一定要有檳榔才算數？哪個國家，每個國民都是百萬富翁？答案就在國立歷史博物館《舊文物．新眼光—喜新戀舊會客室》專題計畫特展中。

為增進文化交流，開拓多元視野，國立歷史博物館與國立教育廣播電臺「幸福聯合國」節目攜手合作，今年自1月起以一整年的時間，共同製播「喜新戀舊會客室」專輯，由博物館人員與節目新住民姊妹主持群，於每週五晚間空中相會。以博物館藏品連結新住民朋友的生活經驗與情感，主客一起從冷文物裡發掘暖故事，促進相互的文化理解與尊重交融。

除了從空中聽故事，藉由展覽將專題廣播節目立體化，是史博館與教育電臺另一項新嘗試。邀集新住民朋友們以共同協作的方式建置這個會客室，邀請來自越南、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨、緬甸等地的新住民朋友，以中文及母語雙聲帶，帶領民眾以新的眼光進入「見錢眼開—貨幣文化」、「復刻童年—偶戲文化」、「唇紅齒黑—檳榔文化」等看似熟悉，卻因文化脈絡不同而大異其趣的新視界。

《舊文物．新眼光—喜新戀舊會客室》專題計畫特展自106年8月15日(二)至12月17日(日)，於國立歷史博物館二樓精品長廊展出。展覽期間將推出東南亞小手作等相關推廣教育活動，詳情請上史博館官網及臉書粉絲頁查詢。