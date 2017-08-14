〈時評〉21世紀是中國人的世紀？

著名的英國史學家湯恩比（1889－1975），在上個世紀曾經說過：「19世紀是屬於英國人的世紀，20世紀是屬於美國人的世紀，21世紀是屬於中國人的世紀」。

對湯恩比而言：19世紀是伸手可及的歷史年代，20世紀是活生生的現實世界。說19世紀是屬於英國人的世紀，是在解讀詮釋鮮明的歷史影像；說20世紀是屬於美國人的世紀，是在述說擺在眼前的事實──話，當然一言中的。但是，1975年去世的湯恩比，沒見過21世紀的任何一道曙光，說「21世紀是屬於中國人的世紀」當然就純粹是臆測與預測，世人當然就有其然乎、其否乎的大哉問？

其實，在21世紀走過六分之一歲月後，答案已慢慢浮現了！

軍事上，在南海、釣魚臺、台海週遭、中印邊境大秀肌肉的共產中國，行徑和當年納粹德國與尚武日本對左鄰右舍侵門踏戶的起手式不是極為相似嗎？納粹德國與日本軍閥當年以武力擴張領土勢力的軍事行動，一開始固然是如魚得水，然則最終是勝利還是慘敗收場？有創造屬於德國人與日本人的20世紀嗎？在人類日益文明的今天，中國憑窮兵黷武，想實現擴張勢力、開疆闢土的企圖能心想事成嗎？能創造屬於中國人的21世紀嗎？歷史給人的教訓之一是歷史老是一再重演，野心勃勃的中國，會不會重演德國、日本由強勢崛起到束手投降的歷史？

經濟上，中國人果然不簡單，在美國、英國、日本、加拿大、澳洲，又是大買特買房產、礦產、公司，又是大玩特玩企業併購遊戲，如此攻城掠地，氣勢煞是驚人！據BBC報導，光2015年，中國人就約花1100億美元購買美國的住宅和商用地產，是美國房產的最大外國買家。

問題是：中國富豪們在國外拼命買房置產，在國內則是另一回事，甚至於有反向操作的痕跡！這也難怪：靠來路不明的黑錢，中國的貪官污吏們有相當比例擠身富豪行列，你／妳是這些人的話，會在國內掃房置產招人耳目，還是想方設法送到國境之外漂白？其它的富豪們，沒有綿密的政商關係，至少對近年來肅殺的政治鬥爭風向也會有特別的敏感度，尤其看到名列中國第32大富豪的蕭建華，今年1月底在下榻的香港酒店都會「被失蹤」後，鼻子嗅一嗅，還會聞不出苗頭不對的氛圍嗎？還能不像香港首富一樣，爭先恐後出脫變賣手中的紅色資產、轉向海外發展嗎？

中國富豪們樂此不疲的經濟活動是資金拼命外移買房置產，這是一股正常的海外投資潮，還是一如鐵達尼號棄船式的逃命潮？答案，似乎盡在不言中。從中國富豪們的一雙腳可以看出：21世紀，果然是中國人的世紀，是中國人用腳向中國說「不」的世紀！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）