〈時評〉電塔倒了 浮現政治、戰略盲點

花蓮和平電廠電塔因尼莎颱風倒塌，引發了近兩周的限電危機，不僅讓林全內閣忙翻天，也曝露台灣長期以來的電力問題，更進一步來講，這也是台灣武力之外最脆弱的地方。

台灣因為地形狹長，加上許多人不願意電廠就蓋在自己家園旁邊，造成長期依賴南電北送、東電北送的情況，因此，在發展不健全的電網下，一旦只要少數電塔出差錯，可能就引爆像這次的災難與危機。

以1999年發生的729全台大停電為例，當時，台電位於台南左鎮的輸電塔，因為連日豪雨而造成傾斜，造成全台多處電廠因低壓保護機制而跳機，導致全台大停電，竹科半導體廠商損失20多億元，股市連帶下挫。同一年，九二一大地震，許多電塔也被震垮，全台電力再度大受影響。

這一次，長達一個多星期的限電危機，就是來自於和平電廠的電塔出狀況，讓行政團隊在供電紅燈和橘燈之間奮戰，更因為限電政策，引發不小的民怨，林全內閣也陷入保衛戰，甚至是否重啟核電的議題，又再度浮上台面，逼得蔡英文總統不得不出面喊話。

但除了政府危機外，這也凸顯出台灣戰略的危機，在南電北送、東電北送的電網下，萬一中共真的要犯台，只要攻擊幾座電搭即可。一般來說，攻擊發起時，會先攻擊機場、雷達戰和電廠，以達到初步癱瘓作用。

根據國際法的規定，交戰時，不能攻擊會引起大災難的核電廠，加上其他電廠通常有防空防衛機制，如此一來，台灣的電塔正是最好下手目標，而且我軍也難以全部防守這些電塔，對岸根本不必花時間在海上長期封鎖石油、媒與天然氣進口台灣，台灣就處於沒有電的狀態。

因此，一座電塔，不僅是民生問題，也是政治問題，更是戰略問題，台灣如何重建電網，改善近幾十年電力輸送的盲點，恐怕也是能源安全、國防安全要思考的重要課題。

（作者李平華，資深媒體人）