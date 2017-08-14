銀行團力挺「泰舍至善元」都更

新莊正都心三千坪都更案，12日於「泰舍至善元」開工動土大典現場，與合作金庫、臺灣銀行、臺灣中小企銀、板信商銀、彰化銀行、兆豐國際商銀、農業金庫等七家銀行舉行聯合授信簽約儀式，銀行支持到位，也同步宣告了新莊地王都更案，將再次翻土成金。
主辦銀行合作金庫董事長廖燦昌表示，政府推動都更，尤其是大型都更案，所需資金也相對龐大，有賴銀行與民間攜手，才能加速都市換顏、換骨，價值重生。「泰舍至善元」能獲得七家銀行踴躍投資，不僅因為泰舍旗下作品，建築規劃與施工品質皆曾獲中華建築金石獎肯定，並為本都更案再組成了實力堅強的營建團隊與層層把關機制，同時因「泰舍至善元」就座落在新莊最熱鬧的市區，有「新莊地王價值保證」，前期銷售僅靠區域口耳相傳，就創下457戶火紅的銷售成績，已向完勝記錄邁出成功第一步。
「泰舍至善元」總銷金額高達220億，不僅是新北市都更指標，建成後將以樓高103米擎天光體，成為新莊市區新地標。
本次聯貸案由合作金庫籌組聯合授信銀行團，七家銀行參與聯貸，於12日的聯貸簽約儀式中，泰舍董事長楊岳修與合作金庫董事長廖燦昌等七家銀行代表，在151位地主與457已購客戶見證下，共同為工程順利興建簽下承諾，這座基地廣達三千坪的指標都更案，在銀行團宣示支持後，也即刻於現場舉辦開工動土大典。
泰舍建築團隊甫在2016年一舉拿下中華建築金石獎與金石首獎4座獎座，為台灣北區建築最大贏家，為使這座市區新地標工程更臻圓滿，泰舍再和全國十大優良營造商-統一集團大成工程結為責任工程夥伴，並由廖晏瑋建築師事務所、中興工程顧問共同執行營建管理，以強大的技術後援，確保工程品質。
目前台北市和新北市總計約有113萬戶屋齡超過30年的老屋，為921前的耐震規範，有居住安全的隱憂，急待補強或重建，政府大力推動都更，多數曠日廢時整合困難，一件都更案歷經15~20年成常態，緩不濟急。
「泰舍至善元」僅花2年就和151位地主達成100%協議合建都更，完成了同業眼中不可能的任務，3000坪基地原為40多年的老社區，迫切期盼透過都更，重建住宅安全與生活品質，泰舍特別為這座未來新莊市區最重要的地標建築，組成了「雙金獎團隊規劃施工」、「雙營建管理把關」陣容強大的建築團隊，配合銀行團豐富的貸後資金管理經驗，共同為新莊地王回歸舞台之作，各獻所長，全面觀照。
無論是土地整合、都更規模、銷售速度，「泰舍至善元」多項記錄皆令人驚嘆，都更啟動，不僅是原地主，也讓許多新莊民眾望眼欲穿，新莊最精華的地段，終於迎來蛻變。基地上超過40年的高齡老屋群，已全數拆除，未來將以26層鋼柱鋼骨地標，重回地王寶座，「泰舍至善元」的熱賣速度和其他低迷市況彷彿置身兩個不同世界，也再次印證，好地段，好建築，永遠是最強的票房保證。
泰舍至善元個案資料
|地理環境
|新莊中正路、新泰路口 (新莊最熱鬧市區)
捷運新莊站1號出口、6.6萬坪新莊棒球場體育園區
鄰近觀光景點：新月橋、廟街
|基地面積
|3000坪
|樓層規劃
|地上26層‧地下5層（新莊市區最高地標）
|主力坪數
|26～67坪‧4米2
|結構設計
|CFT鋼柱+SRC（搭配ESP、BRB消能元件、VE Damper制震壁）
|聯合授信
銀行團
|主辦銀行：合作金庫
共同主辦：臺灣銀行、臺灣中小企銀
參貸銀行：板信商銀、彰化銀行、兆豐國際商銀、農業金庫
|建築團隊
|投資興建：「泰舍」泰坤建設 (2016年獲4座金石獎與金石首獎)
工程營造：統一集團-大成工程(全國十大優良營造商，歷年獲19座工程獎及全球建築金獎)
營建管理：廖晏瑋建築師事務所‧中興工程顧問
現場訪談
|
合作金庫 副總經理 黃柏川
銀行支持政府都更，尤其是大型都更案從建築規劃、工程款、合建保證金、到租金補償等，資金需求龐大，透過聯合授信，由多家銀行共同擔任資金提供者，可讓都更案無後顧之憂，順利推動。
|
台灣銀行 企業金融部經理 許志文
至善元220億的都更案，已獲近500位已購客戶支持，說明大家對新莊市區難得的都更案期盼已久，同樣也吸引我們參與投資，我們將採全案信託，設立銀行信託專戶來管理貸後資金，協助並督促建商順利興建，民眾的購屋權益有相對有所保障。加上至善元施工與營建管理團隊，曾受到國內及國際建築獎肯定，讓銀行也對此案相當安心。
|
泰舍實業泰坤建設 董事長 楊岳修
「泰舍至善元」原基地上是超過40年的老社區，用的921以前的耐震規範，有迫切的安全重建需要，只有都更才能重新打造社區，將原本的老房子改成防震大樓，所以我們使用最高規格制震，CFT鋼柱加上SRC樑，柱內更灌漿到7000磅，從此不必再擔心地震。