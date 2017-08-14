銀行團力挺「泰舍至善元」都更

新莊正都心三千坪都更案，12日於「泰舍至善元」開工動土大典現場，與合作金庫、臺灣銀行、臺灣中小企銀、板信商銀、彰化銀行、兆豐國際商銀、農業金庫等七家銀行舉行聯合授信簽約儀式，銀行支持到位，也同步宣告了新莊地王都更案，將再次翻土成金。

主辦銀行合作金庫董事長廖燦昌表示，政府推動都更，尤其是大型都更案，所需資金也相對龐大，有賴銀行與民間攜手，才能加速都市換顏、換骨，價值重生。「泰舍至善元」能獲得七家銀行踴躍投資，不僅因為泰舍旗下作品，建築規劃與施工品質皆曾獲中華建築金石獎肯定，並為本都更案再組成了實力堅強的營建團隊與層層把關機制，同時因「泰舍至善元」就座落在新莊最熱鬧的市區，有「新莊地王價值保證」，前期銷售僅靠區域口耳相傳，就創下457戶火紅的銷售成績，已向完勝記錄邁出成功第一步。

「泰舍至善元」總銷金額高達220億，不僅是新北市都更指標，建成後將以樓高103米擎天光體，成為新莊市區新地標。

本次聯貸案由合作金庫籌組聯合授信銀行團，七家銀行參與聯貸，於12日的聯貸簽約儀式中，泰舍董事長楊岳修與合作金庫董事長廖燦昌等七家銀行代表，在151位地主與457已購客戶見證下，共同為工程順利興建簽下承諾，這座基地廣達三千坪的指標都更案，在銀行團宣示支持後，也即刻於現場舉辦開工動土大典。

泰舍建築團隊甫在2016年一舉拿下中華建築金石獎與金石首獎4座獎座，為台灣北區建築最大贏家，為使這座市區新地標工程更臻圓滿，泰舍再和全國十大優良營造商-統一集團大成工程結為責任工程夥伴，並由廖晏瑋建築師事務所、中興工程顧問共同執行營建管理，以強大的技術後援，確保工程品質。

目前台北市和新北市總計約有113萬戶屋齡超過30年的老屋，為921前的耐震規範，有居住安全的隱憂，急待補強或重建，政府大力推動都更，多數曠日廢時整合困難，一件都更案歷經15~20年成常態，緩不濟急。

「泰舍至善元」僅花2年就和151位地主達成100%協議合建都更，完成了同業眼中不可能的任務，3000坪基地原為40多年的老社區，迫切期盼透過都更，重建住宅安全與生活品質，泰舍特別為這座未來新莊市區最重要的地標建築，組成了「雙金獎團隊規劃施工」、「雙營建管理把關」陣容強大的建築團隊，配合銀行團豐富的貸後資金管理經驗，共同為新莊地王回歸舞台之作，各獻所長，全面觀照。

無論是土地整合、都更規模、銷售速度，「泰舍至善元」多項記錄皆令人驚嘆，都更啟動，不僅是原地主，也讓許多新莊民眾望眼欲穿，新莊最精華的地段，終於迎來蛻變。基地上超過40年的高齡老屋群，已全數拆除，未來將以26層鋼柱鋼骨地標，重回地王寶座，「泰舍至善元」的熱賣速度和其他低迷市況彷彿置身兩個不同世界，也再次印證，好地段，好建築，永遠是最強的票房保證。

泰舍至善元個案資料

地理環境 新莊中正路、新泰路口 (新莊最熱鬧市區)

捷運新莊站1號出口、6.6萬坪新莊棒球場體育園區

鄰近觀光景點：新月橋、廟街 基地面積 3000坪 樓層規劃 地上26層‧地下5層（新莊市區最高地標） 主力坪數 26～67坪‧4米2 結構設計 CFT鋼柱+SRC（搭配ESP、BRB消能元件、VE Damper制震壁） 聯合授信

銀行團 主辦銀行：合作金庫

共同主辦：臺灣銀行、臺灣中小企銀

參貸銀行：板信商銀、彰化銀行、兆豐國際商銀、農業金庫 建築團隊 投資興建：「泰舍」泰坤建設 (2016年獲4座金石獎與金石首獎)

工程營造：統一集團-大成工程(全國十大優良營造商，歷年獲19座工程獎及全球建築金獎)

營建管理：廖晏瑋建築師事務所‧中興工程顧問

現場訪談