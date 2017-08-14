蔡英文：司法應貼近人民 融入人民情感

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）人民參與審判的司法改革新制度，究竟是要採取參審、陪審，還是國民法官制，司改國是會議並沒有作出結論，蔡英文總統昨與媒體主管茶敘強調，她沒有特別偏好，但要適用我國國情，而且未來如何將國民情感注入在判決中，適當反映和表達出來，也關係著司改成敗。

司改國是會議總結會議落幕後，總統蔡英文昨(13)天與司法記者茶敘時表示，照顧「國民情感」確為司改重要一環，期待法律必須更貼近國民生活、更容易理解，但改革需要時間，宜先處理沒有太大歧見的議題。

蔡總統昨天上午邀請司法記者至官邸早午餐及茶敘，司法院長許宗力及法務部長邱太三到場參與；2個半小時的討論期間，蔡總統除傾聽司法記者意見、接受提問，也進一步解釋論述司改成果與未來路徑理念。



記者對蔡總統表示，重大案件判決可能才是影響民眾對司法系統與司法改革觀感的關鍵原因。蔡總統指出，「國民情感」確實很重要，無論是量刑或判決文，法律都應該與國民生活更貼近，更讓人容易了解，而法律人和媒體都會在其中扮演重要角色。



蔡總統提到，「法官不語」是以前傳統的理念，現今已不合時宜，許多法律人很會講話，邏輯清楚，但是一般人卻聽不懂。在民主社會中，法官應該能夠自己說清楚自己的判決，才能建立民眾的信任感；推動判決白話文運動也有必要，讓民眾能看得懂判決書。



她說，司改不是只有司法單位的事，不是只改革法官，社會大眾也是被改革者。培養人民法律素養和法學教育都很重要，目標是一般人民面對重大司法案件時，能有法律素養作成判斷，但這須要生活經驗的累積，重大事件發生是媒體教育大眾最好時機。



被問及司改國是會議總結會議後的下一步時，蔡總統指出，希望能盡快向立法院做簡報，因為司改牽涉的修法範圍廣泛，刑事訴訟法、民事訴訟法及法官法等都須修法，雖然民進黨團表明不會照單全收，但初步仍傾向先跟立法院的司法及法制委員會簡報。



修法的優先順序，要看司法院及法務部的工作期程，另責成行政院建立機制，做好跨部會工作的分工與協調，也要司法院和行政院每半年一次，定期就相關改革進度提出報告，向社會說明改革的進度。