熊讚桃園出任務 機捷快閃宣導世大運

「2017台北世界大學運動會」將展開，桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥今天邀請世大運吉祥物熊讚到桃園快閃出任務，雙方各以最新的「桃園市健康操」與「世大運運動操」PK，為世大運宣傳。

桃園市副市長游建華於機捷A18站致詞表示，「2017台北世界大學運動會」19日將正式展開，21項運動比賽有9項將在桃園市內的運動場館競賽。把握最後一週的宣傳機會，桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥特別邀請世大運吉祥物熊讚，到機場捷運A18高鐵桃園站的華泰名品城出任務，由「桃園市健康操」PK「世大運運動操」，讓更多市民朋友認識世大運，也邀請大家一起加入運動的行列。

台北世大運執委會執行長蘇麗瓊於機捷A18站受訪表示，桃園市政府給予世大運很多協助，除場地的提供，還有周邊維安、交通、甚至是環境整理等，今天又邀請熊讚快閃出任務，再次行銷世大運，非常感謝市府的用心。也歡迎民眾購票進場為台灣選手們加油，尤其桃園市立體育館舉辦的跆拳道競賽是台灣獲獎的熱門項目，期望台灣民眾可以用熱情來歡迎世界各地的選手們。

游建華表示，機場捷運從今年3月正式通車後，解決國際機場與首都間的交通問題，也串起桃園多處重要的建設運輸，世大運期間將有許多選手、貴賓來到台灣，除協調桃園機場公司外，肩負重任的機場捷運也針對車站及列車進行意象大改造，沿線有選手村所在的A9林口站，機場捷運A7體育大學站，則可觀看射箭、游泳及水球，以及長庚大學田徑場的足球賽，歡迎大家「搭機捷，為台灣加油」。