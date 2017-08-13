和平2號機順利併聯發電 14日供電估亮橘燈

和平電廠電塔與機組測試進度皆提前，1號機組已順利併聯，可到達滿載供電，2號機今天凌晨也併聯升載，能源局表示，兩機組可望在明天用電尖峰滿載馳援，保證至少亮橘燈。



尼莎颱風吹倒和平電廠電塔，工程人員連日拚搶修，11日完成第一回線，昨天經第一回線送電至和平電廠進行發電機組啟動前最後測試，測試結果正常，同時完成第二回線，電塔工程大功告成。



和平電廠1號機組昨天中午12時31分開始併聯升載，台電發言人林德福表示，1號機已可到達滿載發電，2 號機也在今天凌晨4時41分進行併聯送電，後續視機組狀況及設備運作是否正常，進行逐步升載。



根據台電官方網站顯示資訊，截至下午3時10分，和平電廠2號機升載已達74.7%，看來進展相當順利。



能源局局長林全能表示，和平電廠兩機組有望在明天用電尖峰滿載馳援，根據台電預估，明天供電燈號一定會是供電警戒橘燈，至於是否可能轉為供電吃緊黃燈，還是要看實際用電量。



林德福說，和平電廠1號機的65萬瓩供電量目前已計入供電能力預估，若2號機順利升載，可再馳援65萬瓩，台電會持續採取滾動式檢討，於明早評估是否可將2號機納入計算。



根據台電官網預估資訊，明天尖峰供電能力為3762.4萬瓩，尖峰負載3620萬瓩，備轉容量率3.93%，若再加上和平電廠2號機的65萬瓩供電量，備轉容量率上看5.72%，可望轉為供電警戒橘燈。