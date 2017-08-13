地球暖化 綠建築蔚為風潮

根據中央社今年五月外電報導，轉述「自然氣候變遷」月報（Nat ure Climate Change研究指出，全球暖化熱島效應 ，2100年氣溫恐飆高8度。此預測是根據地球暖化溫室氣體排放 量，在21世紀不斷持續增加，再以最糟情況去做假設。 地球暖化議題，可謂是近年來各國最重視的環保議題之一。

台灣企業近十年也興起綠建築風潮，以降低排碳量，為保護地球盡一 份心力。根據內政部統計自92年至104年間，全國核發綠建築標 章(含候選證書)件數已超過5400件，且逐年攀升， 達到鑽石級綠建築標準的件數僅佔全國3%(約170件)， 其中不乏國內知名企業與景點，如，北投圖書館、台積電14廠3期 &12廠4期晶圓廠、台南綠水樹谷活力館、台北市新生公園3展館 …等等。

今年七月新開幕，位在宜蘭蘇澳的「安永心食館」觀光工廠的創辦人 ，同時也是崇越集團董事長郭智輝表示，近年地球暖化、 食品安全問題嚴重，因此崇越科技從2010年起，即將高科技應用 於生活產業，除了經營「安永鮮物」主攻冷凍水畜產專賣， 更斥資十億打造之世界級食品觀光工廠。以海洋、魚、 人文為設計元素，整合崇越集團之優勢，規劃具有太陽能發電、 節能照明、屋頂雨水回收、基地保水等功能的綠建築，除了已取得” 鑽石級綠建築”候選，更入圍今年(2017)世界建築獎( World Architecture Festival-WAF) 台灣五強之一。

一年減少的碳排放量，相當於種下607座大安森林公園

安永心食館表示，透過館內太陽能電廠監控螢幕，可以看到自開始使 用至今的總用電量、不同時間的用電量、減少多少的碳排放量等等。 為了讓民眾更容易瞭解，從螢幕上可看到以圖案顯示， 將降低的用電量，換算成可點亮多少顆燈泡， 減少的碳排放量換算成種下幾棵樹。從太陽能板發電所得到的電力， 透過設備轉換電流，然後藉由電錶回送回台電， 每月省下將近四成電費。

**統計至8月2日中午之資料(啟用日期2016年5月24日) ，總發電量逾20萬 kwh(千瓩)，相當於減少排碳量107. 5公噸以上，種下約358萬棵樹(大約607座大安森林公園)， 點亮2萬顆千瓩燈泡。

建築美學結合科技，達到減碳效果還可節省電費

透過屋頂上架設千片太陽能板，與雨水回收系統的結合，可產生電能 與水資源的再利用，與基地保水等綠能設計工程，可讓內外溫差至少 降4~7度，以提高室內空間的舒適度，甚至還可把電賣回給台電， 每月節省至少約三~四成電費。

中庭大廳為四層樓挑高空間，巨大菱形的天窗結構是以魚鱗堆疊為設 計概念，藉著自然光的投射，就如同隨著水波擺動中的魚鱗， 波光粼粼閃耀著光芒，提升室內的明亮度。除了館內挑高設計， 位於二樓的烘焙DIY區與三樓的探索廚房、植物工廠， 更是運用大量落地窗，增加採光度，達到舒適明亮的效果， 營造出寬闊感十足的大器空間。