東京奧運台灣正名 台聯上街頭辦連署

台灣團結聯盟今天在台北市西門町舉辦「東京奧運正名」街頭連署活動。台聯副秘書長王銘源說，日本人在東京發起此活動，並已獲近10萬人連署，台灣人不能一點動作都沒有。



王銘源說，日本的台灣研究論壇成立東京奧運「台灣正名」推進協議會從去年就開始推動台灣正名的連署，假日都在東京街頭連署，希望連署提交給東京都議會，讓「台灣隊」取代「中華台北」，在東京奧運的賽場上與其他國家一同競爭桂冠。



王銘源指出，台聯得知日本有這樣的活動後，馬上跟連署發起人永山英樹聯繫，負責募集台灣民眾的連署。目前日本方面進度已經接近10萬人，希望台灣民眾也能熱情參與，「台灣不能讓日本人看笑話，日本人在幫我們推動，台灣人不能一點動作都沒有，還認為中華台北是最好的名字」。

王銘源說，台聯曾經向體育署長林德福抗議，但林德福認為中華台北改為台灣是不可能，「還沒有做，還沒有去爭取，就認為不可能」，台聯由草根、由一般民眾做起，希望喚起政府正視。



王銘源指出，日本很多國會議員、友台團體都講過，台灣與日本是命運共同體，都在北韓、中國威脅範圍，台灣如果不與美國、日本一起維護西太平洋安全，台灣、日本沒有安全可言。



這次活動的負責人、台聯青年部主任許亞齊說，有人說「體育歸體育、政治歸政治」，但是，「當我們拿著中華台北旗這一面旗的時候，我們就是政治的開始」，就應該要站出來；這次的世大運，她相信沒有機會用台灣隊了，但在2020年以及未來的國際賽事還有機會。



台聯成員黃淑純最近跟著台灣聯合國協進會理事長蔡明憲到日本響應永山英樹的連署活動。她說，日本友人非常熱情，希望台灣有尊嚴地拿著台灣的旗子進到奧運會場，台灣人應該一起響應。



許亞齊說，本月月底，台聯將邀請永山英樹一同舉辦記者會，轉交台灣民眾的連署書，讓永山英樹能夠一併提交給東京都議會，讓舉辦2020東京奧運的日本政府、以及國際奧委會都能夠看到台灣人對於「台灣隊」正名的渴望。台聯歡迎民眾親自前往台聯黨部連署，或自行下載連署書填寫後，寄到台聯黨部。



台聯黨部地址是「台北市中正區100紹興北街35號4 樓之3」；連署書下載網址「http://2020taiwan-seimei.tokyo/petition_tw.html」。



另外，對於台灣超級馬拉松好手林義傑最近與時代力量立委黃國昌針對世大運「中華台北」用字的論戰。王銘源認為，如果林義傑說不用台灣隊就不參加賽事，那他就佩服林義傑，如果林義傑真正愛台灣，應該也要呼籲體育署努力把中華台北改成台灣。