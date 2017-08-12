世大運反恐情資 刑事局已建立美日管道

刑事局副局長馬振華今（12）日說，曾向國際刑警組織請求派專家到台灣協助世大運反恐，對方可能考量政治因素拒絕，但已和美、日建立雙邊聯繫管道，且歐洲刑警組織也允諾派專家訪台。

西元2017年台北世界大學運動會19日登場，屆時上百國選手抵台參賽，相關維安及掌握反恐情資將是警方挑戰。

馬振華受訪表示，台灣雖非國際刑警組織（INTERPOL）會員國，仍有變通方法，因INTERPOL亞洲區是以日本為中心，台灣警方與日本一直保持良好雙邊聯繫管道和情資交換。

馬振華說，近幾年一直向INTERPOL努力爭取會員國身分，可即時取得相關維安情資，但目前雖非會員國，仍有其他變通管道，「警方只能默默做，不能說，且已經從逆境中謀出一套機制」。

他說，依過去經驗，如果有情資交換，內政部警政署刑事警察局會透過日本聯繫INTERPOL總部，日本會以最快方式即時通知總部，並提供資訊給台灣警方。

馬振華表示，世大運是從中央到地方政府全面動員籌備的國際型運動賽事，警政署一定會提高維安層級，目前沒接獲相關反恐情資。

他說，歐洲刑警組織允諾會派反恐專家到台灣協助世大運相關維安事項，組織中的會員國也會分享情資給台灣。

馬振華說，世大運舉辦期間，已和選手代表國警方建立聯繫管道，對方允諾願意提供相關反恐情資。

馬振華表示，國際接軌及情資交換有許多替代方案，目前評估替代方案都具成效，除美國、日本等國會協助提供情資，也跟很多國家建立雙邊交換情資，像東南亞等國都有良好聯繫管道。1060812