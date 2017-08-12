〈時評〉林全院長 地熱電發太多了怎麽辦？

7月31日因尼莎颱風造成花蓮和平電廠位於宜蘭東澳地區的電塔倒塌，加上近日來的高溫，及台中火力發電廠機組陸續出現一些小問題，使得台灣在8月份面臨限電的危機，備轉容量已經在3%左右。此時包括行政院長林全、經濟部長李世光、及台電董事長朱文成都熱昏了頭，下了一堆奇奇怪怪的指令，要求公務機關中午12點到2點間把冷氣關掉，這個要公務員受罪卻沒有什麼省電效果的指令。而勞動部則宣佈說如果資方把冷氣關掉而使勞工發生熱衰竭，就是勞動傷害。8月7日立法院及交通部都因中午關冷氣而引發跳機停電，8月8日行政院新莊聯合辦公室也跳電。

大官們缺電熱昏頭、核電幫要求恢復核電

在此全國的大官們因缺電而熱昏頭雞飛狗跳之際，一些原先核電幫則認為機不可失，一一跳出來要求恢復核電。包括前原能會主委蘇獻章、吉興工程公司前董事長陳立誠 （文: 能源團隊豬隊友）、以及淡江大學經濟系教授廖惠珠 : （文: 非核神主牌民進黨該卸下了）等。

其中我認為最噁心的就是廖惠珠教授。因為在我們「利澤地熱電廠開發案」的環評中，廖惠珠就是擔任專案小組主席，並且利用她主席職務，全力主張在工業區開發的地熱電廠要進二階環評，阻擋我們利澤地熱電廠開發案達2年之久。事實上311日本福島核災後（應是2012年），在中天電視台敖國珠主持節目上，我跟陳立誠及廖惠珠都辯論過。我認為再生能源尤其是地熱是可以大力發展並取代核電。太陽能發電以後成本會降到新台幣4塊錢之下(每一度電)，受到廖惠珠及陳立誠的大力評擊。如今太陽光電成本確實每度電約新台幣4元以下。而地熱發電也正要起飛呢！如果不是廖惠珠過去這三年努力阻擋地熱環評，也許台灣的地熱發電早就突破10MW了。

全台唯一擔心電發太多的人

其實這半年來，我大概是全台灣唯一一個一直在擔心電發太多要怎麼辦的人。因為我們蘭陽地熱公司與宜蘭大學合作宜蘭清水地熱9號井的産學案，我們地熱發電機組日以繼夜的在發電。而發出來的電目前還不能併網售電，因此我們只能用燒開水的方式把電煮水用掉。

這對於像我知道電力是寶貴資源的人來說，其實是非常痛苦的事。接著我們已經申請到太平山下「鳩之澤溫泉區」仁澤2號井旁進行「地熱發電機組試驗性計畫」，若加上仁澤1號井的井水，其發電容量可能會高達3MW。因我們目前申請發電容量是3MW，林務局羅東林管處一直在強調說，試驗性計畫不得賣電。並且一直質問我們發出來的電要如何處理？請問林全院長，假設中油公司三十年前挖的數十口地熱井當中的兩口，目前可以發出3MW的電力，那麼我們真的要用煮燒水的方式把電浪費掉嗎？真的只因為「地熱屬於國家資源」（林務局的理由）這樣就不能併網售電嗎？若我們依照前農委會主委曹啟鴻老師2016年7月19日在仁澤2號井井囗現場指示的「共同開發」方式來進行，售電收入是進入林務局的帳戶。

在去年3月7日的文章〈為推動宜蘭地熱園區向新政府建言〉中提到，對如何達到新政府2025非核家園目標，本人的具體建議如下：

1.轉型蚊子館的新竹科學園區宜蘭分區（城南基地）為地熱科學園區。

2.快速推動100MW淺層地熱發電、及100MW深層地熱發電方案。

3.發展新型深層地熱核心技術，搶下台灣在全球地熱產業鏈的領先地位。

深層地熱方面

我們建議應該要用5億元經費挖井，在新北市金山四磺子坪、或者是在宜蘭利澤工業區環保局前空地，挖一口深達6公里的地熱井，來驗證當地開發深層地熱電廠的可行性。只要在這口井取熱成功，核二廠及核四廠就可以快速轉化成地熱電廠。

淺層地熱方面目前有突破

在淺層方面目前也有突破。很高興看到在台東金崙地區，已經有太乙電能以及宏崙電能兩家公司，都要申請1MW的地熱電廠，而且將要在台東太麻里鄉金崙地區舉辦環評送件前公開說明會。這證明在地熱潛能高達62MW的宜蘭清水地熱BOT案，以2020年1MW、2023年4MW的需求發電量，交由台電子公司台汽電公司經營之後，民間有識之士已經開始從全國地熱潛能第三高金崙地區（48MW）做純粹民間的地熱電廠開發。相信這一股力量，一定可以大大超越宜蘭清水地熱的BOT案。這是全國第2件及第3件地熱環評案，也將使得台東縣變成全國第一個有民間地熱電廠的縣市。

目前也有業者相準全國地熱第四高潛能的盧山溫泉，因為廬山溫泉有42MW，也是一個非常好的地熱潛能區。相信這一波民間開發淺層地熱發電的努力，只要政府在法規上以及貸款方面支援就可能有成果。主要是鬆綁法規方面，因為台灣地熱潛能區，不是在原住民保留地就是在農委會林務局手中。大概只有大屯火山地區（潛能512MW）是在國家公園，或其附近的金山、萬里地區。這樣只要法規鬆綁，台灣有26個淺層地熱潛能區，要達成100MW的分散式地熱電廠，每區只需4MW，是輕而易舉的事。

如此一來，包括行政院長、經濟部長、及台電董事長等大官們，也就不需要每年夏天都在頭大供電不足了！！