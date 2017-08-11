雞蛋含殺蟲劑成分 歐盟的新食安危機

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）荷蘭出口到歐盟各國的雞蛋，日前被發現含有殺蟲劑「芬普尼」(fipronil)，導致上百萬顆雞蛋被從超市上下架，引發了又一次的歐洲食安危機。

芬普尼是殺蟲劑的一種，廣泛被用於除去跳蚤、扁蝨、頭蝨之類的害蟲，不過歐盟法規嚴格規定，禁止在任何要供應給人類食用的動物上使用，身為歐盟最大的蛋供應國荷蘭卻出包，大概有180間雞蛋農場出產的雞蛋因為發現含有這種殺蟲劑被關閉，這些蛋農一週出產上百萬顆雞蛋，嚴重影響歐盟內部的雞蛋量。

專家指出，這些芬普尼大概是以合法的流程進入雞蛋當中，因為這種殺蟲劑也是常見的除蟎藥物，現階段雖然沒有傳出任何人因為食用這些雞蛋出現身體不適，世界衛生組織(WHO)指出，如果攝入大量的芬普尼就可能會對人體產生負面影響，除了可能傷害肝、腎還有甲狀腺外，還可能導致噁心、暈眩、嘔吐、腹痛，甚至是癲癇等症狀。

在荷蘭食品標準機構NOVA公布的清單中，只有標記為2-NL-4015502的雞蛋會危害公眾健康，不過由於長期攝取微量芬普尼仍會造成身體不適，NOVA還是呼籲召回59家有「潛在威脅量」廠商的雞蛋，比利時、德國、瑞典、瑞士、英國、法國、盧森堡等國都已經強制超市將荷蘭雞蛋下架。

檢驗報告顯示這些雞蛋中的芬普尼含量，比歐盟建議含量每公斤0.72毫克高上許多，不過各個食物安全評等機構和毒物學都試圖安撫群眾，告訴他們吃進去的那些「毒雞蛋」，只有在一些情況下才會影響健康。

荷蘭毒物學家Martin van den Berg告訴地方媒體，只有在每天都吃毒雞蛋的情況下才有可能受到影響，德國食物評等機關更是表示，即使短時間內大量攝入，也不一定等於會對健康造成傷害，英國的食物評鑑機關FSA則說，有問題的雞蛋只占英國雞蛋的0.007%，公眾健康不太可能因此產生危機。

現階段，比利時、荷蘭兩國的調查機關正針對部分目標展開調查，警方也動作起來，突襲了與雞蛋污染有關的廠商，荷蘭有兩人被捕。