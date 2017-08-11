想進航空業？全球將有六十三萬機師職缺釋出

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導）不少社會新鮮人對航空業抱有很大的憧憬，擔任機師更是許多孩子童年的目標，除了高薪外，還能邊工作邊環遊世界，想從事或追求具挑戰性且刺激的職業嗎？現在是最好的時機開始準備飛行員證照考試！

根據波音公司最新的報告，到2036年為止，全球將會有近六十三萬個機師的職缺釋出，也就是未來的二十年，每天會有將近87個機師的工作機會。

根據富比世雜誌報導，在這些工作機會中，百分之四十的職缺將取代未來將退休的機師，剩下的百分之六十則是為了未來幾年即將出現的新航線。

而波音的報告顯示，未來這些新航線多數分布在亞太地區，而美國地區未來二十年每天也將會釋出16個機師的工作機會，以維持現有航線的營運。

此外，報告也指出，除了機師外，未來二十年也將會有64.8萬個航空維修技術人員職缺，空服人員的人數需求更是達83萬人。

雖然這是就業市場的絕妙消息，但對旅客來說就不是這麼一回事了，TravelPulse報導，航空業人才需求的增加也代表著成本的增加，以及目前沒有足夠的人來飛行現有航線，航空公司目前必須增加票價或是減少現有航班，這種大規模的人才需求更可能導致飛行員薪水大幅上升，對航空公司員工固然是好事，但對消費者來說卻是相對不利。

當然，去世界旅行似乎足以吸引人們成為航空公司的飛行員，但這項工作實際上是非常苛刻並具挑戰的。

旅遊新聞網站 Travel + Leisure報導，飛行員在2017年的CareerCast被評為壓力第三大的工作，但是機師的年薪高達15萬美元，或許這些壓力是值得的。