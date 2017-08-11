中媒：北韓若先攻擊美國 中國將保持中立

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）正當北韓揚言要以導彈攻擊關島之際，中國官媒發表的一篇文章，似乎在暗示北韓，現在已經不是1950年的韓戰時期，如果是由北韓挑起這場戰爭，中國將會袖手旁觀。

中共黨媒《人民日報》的國際版《環球時報》今(11)日撰文指出，如果北韓對關島發射飛彈引發戰爭而遭美國反擊，中國應該保持中立，這對宣稱要讓北韓體驗「前所未有的怒火」的川普而言，應該是個好消息。

長久以來，中國一直都是北韓最主要的盟友和貿易夥伴，在美朝關係緊張之際，曾不只一次呼籲雙方冷靜，應儘量以和平的外交手段解決爭端，不過，儘管中國竭力維持朝鮮半島的和平，北韓卻不是很買帳，不顧中國勸阻持續試射飛彈、試爆核彈，讓中國在調停上感到十分灰心。

不止如此，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》(KCNA)在昨(11)日表示，北韓正在為攻擊關島做準備，八月中旬就會發射4枚中程導彈，越過日本直擊關島，這引發美國總統川普反擊，宣稱金正恩絕對不能在發表完對美國不敬的恐怖言論後還能全身而退。

川普在紐澤西的記者會上指出，他倒是想看看北韓能對關島做什麼，如果北韓真的膽敢動手，美國對北韓作出的反擊，將會是世界「前所未見」，美國國防部長馬提斯(James Mattis)也說，雖然以外交手段解決的大門仍未對北韓關閉，美國已經對北韓所有的攻擊方式做好準備，只要一有風吹草動，美國隨時都可以予以痛擊。

《環球時報》的文章寫道，如果北韓率先發射飛彈威脅美國領土導致美國報復，中國會保持中立，不過如果美國或是南韓發動攻擊，意圖顛覆金正恩在北韓的統治，進而改變朝鮮半島的政治版圖，中國也不會袖手旁觀。