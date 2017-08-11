突破性發現！蔡立慧破解失智症、恢復失去記憶

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 中央研究院士蔡立慧致力於阿茲海默症研究，麻省理工學院（MIT）腦神經科學教授的她與團隊在8日出版的「細胞報告(Cell Reports)」期刊發表論文，在小老鼠的測試，找到破解造成記憶喪失的大腦基因斷阻的新方法，有可能應用至人類，成為阿茲海默症病患重拾記憶功能的解方，為阿茲海默病患者和家庭帶來希望。

根據阿茲海默協會報告，今年(2017)度美國就有500多萬人患有阿茲海默症，不斷快速增長，每66秒就新增一病例，平均10名65歲以上老人，就有一人患阿茲海默症，三分之二是女性，是美國第六大死亡原因。協會估計，至2050年，美國將增至每33秒多一名病患。2017年美國為照料阿茲海默症病患的花費，估計2590億元。

科學家已知道阿茲海默症患者的認知衰退，始於被稱為HDAC2的酶與記憶相關基因緊密融合，導致健忘和難生新的記憶，蔡立慧團隊找到精確定位HDAC2的方法，這項里程碑式的發現，可讓科學家更進一步找到失智症治療方法，不但可以預防失智症，甚至可以恢復失去的記憶。

除了希望能夠治癒阿茲海默症，蔡立慧希望研究與HDAC2相關的其他基因，探討這種方法，是否有助於治療如創傷後壓力症候群等HDAC2量升高的其他疾病。