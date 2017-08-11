台灣陸域動物紅皮書 15種動物列極危

(台灣英文新聞 /生活組 綜合報導​) 農委會特生中心公布與林務局合作2年完成的台灣所有陸域脊椎動物五個類群，共617種動物受脅狀態評估與紅皮書名錄出版，其中15種列極危；而受脅物種數計105種，占近17%。

特生中心棲地組助理研究員楊正雄指出，這617種受評脊椎動物中，包含陸域哺乳類80種、鳥類316種、陸域爬行類89種、兩生類37種與淡水魚類95種。

研究結果顯示，約有16.9%（105種）的脊椎動物列入在國家受脅，包含極危CR種（15種）、瀕危EN（36種）與近危VU（54種）三類受脅物種數，計有哺乳類12種、鳥類52種、爬行類5種、兩棲類11種及淡水魚類25種。

他並說明，當中列為極危的有15種，占所有納入評估物種的2.4%，包含陸域哺乳類的台灣狐蝠與歐亞水獺；鳥類有青頭潛鴨、環頸雉、林三趾鶉、黑嘴鷗、琵嘴鷸及黑嘴端鳳頭燕鷗；陸域爬行類為金龜；兩棲類為南湖山椒魚與豎琴蛙；淡水魚類為日本鰻鱺、溪流細鯽、巴氏銀鮈與蘭嶼吻鰕虎。

此次國家級的評估首次完整採用國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書評估方式，同時納入地區性評估程序，評估方式不僅符合國際主流趨勢，且具科學基礎。

特生中心研究員兼動物組組長鄭錫奇說明，這些物種面臨極危的原因，有些與人為獵捕有關，例如日本鰻鱺；有些則與棲地與分布範圍縮減有關，例如台灣狐蝠與金龜；有些則與外來種雜交有關，例如環頸雉。

以及有些種類則是原本族群成熟個體數量稀少及分布範圍狹小，容易受到已知或不明威脅而導致數量再更減少，例如青頭潛鴨、林三趾鶉、南湖山椒魚與巴氏銀鮈等。

他也指出，人類行為造成的影響比較容易改善，對比氣候變遷造成的影響，因為難以改變，則較難以改善，希望資訊發布及被引用，可以提高人類的保育觀與行為。