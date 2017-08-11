美艦駛入南海美濟礁   稱國際海域例行行動

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國官員表示，美國海軍驅逐艦「馬侃號」昨(10)天駛近中國大陸在南海興建的人工島嶼美濟礁，距離不到6浬，執行「航行自由」行動，未理會中國軍艦的至少10次警告。中方強烈不滿將提出嚴正交涉。

美國官員稍早透露，美軍驅逐艦「馬侃號」(USS John S. McCain)駛近南沙群島的美濟礁(Mischief Reef)，而且距離不到6浬。

中國派出兩艘護衛艦和一艘海警船尾隨馬侃號，但未發生任何事故；美軍一架P-3偵察機也飛越上空。中國軍艦曾透過無線電對馬侃號發出至少10次警告。



要求匿名的美國官員表示，「他們(中方)呼叫說，『請調頭，你們已進入我國海域。』」，但「我方告訴他們，我們是美國軍艦，在國際海域進行例行行動。」



這位官員說，雙方的互動都「安全而專業」，美艦這次行動由開始到結束共約6小時。



中國外交部深夜在網站發布聲明說：「美艦有關行為違反中國法律和國際法，嚴重損害中國主權和安全，嚴重危及雙方一線人員生命安全。中方對此強烈不滿，並將向美方提出嚴正交涉。」



聲明宣稱，中國軍隊隨即派出軍艦依法對美艦實施查證識別，並予以警告驅離。聲明又說，美方這種挑釁也迫使中方不得不採取措施進一步提升國土防衛能力。



美國國防部不願多談馬侃號這次行動的細節，發言人羅根上校(Chris Logan)只表示：「所有行動都是依據國際法進行，展現美國將在國際法允許的任何地方飛行，航行和執行任務。」

美濟礁是南沙群島島礁之一，位在西沙群島南方。中國為了南海島礁的主權與鄰國有長久領土爭端，近年在南海海域各島礁推動軍事化，引發各界關注；這是美國總統川普上任以來為反制北京在南海的作為，第三次進行這類航行自由行動。