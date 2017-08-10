世大運左營授旗 蔡英文: 把榮耀留在台灣

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）蔡英文總統今（10）日上午前往高雄市國家運動訓練中心出席「2017年第29屆台北世界大學運動會授旗典禮」，為我代表團授旗、致贈加菜金，勉勵選手們全力以赴，將平常訓練成果一一展現出來。

除祝福所有選手均能獲得佳績，把榮耀留在臺灣，蔡英文也強調,政府將給予選手與教練更多實質的支持，積極落實體育改革，及整建國家運動訓練中心成為世界級的競技體育訓練中心。

總統致詞時表示，很高興今天到國訓中心為代表台灣參與世大運的選手授旗。今年的世大運即將在8月19日開幕，這場體育盛會，預計將有超過140個國家、1萬名以上的選手來到臺灣，是台灣歷史上舉辦過最盛大的體育賽事。

蔡英文指出，本次台灣代表隊共有371位選手，參與22種競賽項目，總代表團人數更超過500人，這也是自1987年我國參加世大運以來，人數最多的一次。

她說，大家馬上就要與來自全世界的體壇精英一起在賽場上彼此較勁、挑戰自我極限。相信所有的選手，都會全力以赴，把平常的訓練成果一一展現出來，讓比賽內容更精彩，她代表國家感謝各位選手與教練的努力，也為大家加油。

她接著表示，選手很努力，政府也會加油，給予選手跟教練更多實質的支持，是政府責無旁貸的責任。為了改善選手和教練的住宿環境與空間，第二期的國訓中心整建已經啟動。不僅如此，政府也要跟上時代，將運動科學、醫療的專屬空間建立起來，讓國訓中心成為世界級的競技體育訓練中心。

總統強調，世大運在台灣舉辦，台灣就是主場，她請全體代表團全力以赴，持續保持最好的狀態，用百分之百的實力，捍衛主場，「把獎牌留在主場，把榮耀留在台灣。」